Мнение «аналитика»: О торжестве русского над украинским… Путин побеждает?
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Однажды российский президент пожаловался западным СМИ. Мол, когда бойцы ВС РФ предлагают украинским солдатам ВСУ сдаться на мове, те отвечают… отборным русским матом. #одиннарод всё же…
Но тут вышло ещё более изумительное нечто.
Украинский центр социальных исследований провёл опрос среди сограждан.
Не вдаваясь в подробности, уже четверо из пяти граждан б. УССР заявляют, что русский язык для них — «не родной». Хотя им всё равно владеют на всякий случай. А два из трёх утверждают, будто русским не пользуются даже в быту.
И что ж это деется, граждане! Выходит, что по итогу:
— 75 лет мягкой украинизации в УССР,
— 22 лет жёсткой украинизации при незалежности,
— 8 лет агрессивной украинизации в постмайданной Украине,
— и 2,5 года репрессивной украинизации, когда за вопрос на русском можно получить и по морде, и ножом, и гранатой…
…каждый третий украинец всё равно признаёт, что в быту пользуется русским!
Реально, вероятно, много больше: в условиях военной цензуры и государственных репрессий против неблагонадёжных граждан респонденты просто боятся дать «неверный» ответ.
Таки Владимир Путин был прав, и всё же — «один народ»?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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