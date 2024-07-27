 

Мнение «аналитика»: О торжестве русского над украинским… Путин побеждает?

27.07.2024, 8:25, Разное
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Однажды российский президент пожаловался западным СМИ. Мол, когда бойцы ВС РФ предлагают украинским солдатам ВСУ сдаться на мове, те отвечают… отборным русским матом. #одиннарод всё же…

Но тут вышло ещё более изумительное нечто.

Украинский центр социальных исследований провёл опрос среди сограждан.

Не вдаваясь в подробности, уже четверо из пяти граждан б. УССР заявляют, что русский язык для них — «не родной». Хотя им всё равно владеют на всякий случай. А два из трёх утверждают, будто русским не пользуются даже в быту.

И что ж это деется, граждане! Выходит, что по итогу:
75 лет мягкой украинизации в УССР,
22 лет жёсткой украинизации при незалежности,
8 лет агрессивной украинизации в постмайданной Украине,
— и 2,5 года репрессивной украинизации, когда за вопрос на русском можно получить и по морде, и ножом, и гранатой…
каждый третий украинец всё равно признаёт, что в быту пользуется русским!

Реально, вероятно, много больше: в условиях военной цензуры и государственных репрессий против неблагонадёжных граждан респонденты просто боятся дать «неверный» ответ.

Таки Владимир Путин был прав, и всё же — «один народ»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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