Украинскую «дорогу жизни» вот-вот перережут, РФ заняла последнее крупное село на Очеретинском выступе

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На Очеретинском выступе, который угрожает украинской «дороге жизни» между Покровском и Часовым Яром, российским войскам удалось занять последний крупный населённый пункт – село Новоселовка Первая. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке расценивает захват этого села как стратегический успех России, так как с его утратой ВСУ потеряло последний укреплённый пункт для размещения соединений ВСУ для защиты своей «дороги жизни» в Донбассе.

ЮЛИАН РЁПКЕ, военный обозреватель Bild: Мы начинаем c востока Украины, где российским войскам удалось захватить ещё одно стратегически важное село*. Мы сейчас видим кадры из населённого пункта Новоселовка Первая и видим разрушения в нём. Бои шли более трёх недель. Украинские войска пытались оборонять это место более трёх недель.

Но теперь мы видим красный флаг на крайнем западном конце (села. — ИноТВ), а именно флаг с серпом и молотом, советский флаг 114-й ОМБР, которая, видимо, думает, верит или хочет Советский Союз обратно. И именно поэтому она повесила здесь, на этом доме, старый советский флаг. Теперь мы видим это относительно хорошо, мы видим эту (надпись. — ИноТВ) 114 ОМБР, это значит механизированная бригада, а также серп и молот в правом верхнем углу.

Новоселовка Первая была очень важным селом, потому что именно здесь украинцы пытались остановить наступление русских. Это была последняя крупная деревня возле Очеретино, города, который уже пал перед русской армией в марте–апреле. И мы видим теперь здесь, к сожалению, что этот самый последний населённый пункт (у Очеретино. — ИноТВ), мы видим и центр посёлка, где ещё горят какие-то костры, что этот самый последний населённый пункт теперь тоже отошёл к русским захватчикам.

У нас есть разные ракурсы с камер, мы также видим, что стрельба продолжается. То есть мы видим этот дом с флагом и что украинцы сейчас стреляют по нему различными боеприпасами. Вероятно, здесь используются кассетные боеприпасы. Вот он дом, а вот теперь взрывы вокруг. Это означает, что украинцы всё ещё пытаются остановить русских здесь. Однако уже издалека, а не в самой деревне. Они отошли оттуда, вероятно, это 47-я механизированная бригада украинской армии удерживала здесь это село долгое время или как минимум три недели удерживала его.

Но она и раньше действовала из этого села. Это было стратегически очень важно, потому что это было последнее крупное место вблизи Очеретино. Мы посмотрим на него на карте, чтобы увидеть стратегическое значение этого места, которое теперь перешло под контроль России.

Мы, конечно, находимся в Донецкой области и видим Очеретино — самый крупный город, который, как я уже сказал, в апреле пал перед российской армией. С тех пор русские пытаются продвигаться вперёд к так называемому highway of life, к этой дороге жизни (между Покровском и Часовым Яром. — ИноТВ). Они захватили здесь Новоалександровку месяц назад, но сейчас не могут продвинуться там, так как там украинцы оказывают очень сильное сопротивление, и с тех пор пытаются найти обходной путь, пытаются атаковать вдоль малых дорог и населённых пунктов, чтобы максимально расширить этот фронт.

Идея состоит в том, чтобы в какой-то момент создать настолько широкий фронт, что украинцы больше не смогут защищаться в определённых точках, а затем будут вынуждены отступить. Если посмотреть, где находится Новоселовка Первая, то это вот это место, сравнительно большое населённый пункт, также можно увидеть дороги, которые здесь обозначены. И теперь он тоже перешёл под контроль России.

Дата публикации 25 июля 2024 года.

* Донецкая республика вошла в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство её жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).