Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

Как ЦБ уничтожит ипотеку

Ну а теперь – почему, упомянув про феерический подъем ключевой ставки Центробанком РФ, я сразу же заговорил о том, что новым ипотечникам теперь придется платить за свои бетонные скворечники по 200 тысяч рублей ежемесячно. Многим эта ассоциация набиуллинской банковской ставки с ипотечными платежами не понравилась, показалась даже какой-то мелочной, какой-то даже шкурной с моей стороны. Мол, да кому какое дело, не можешь платить за ипотеку – так не бери ее, что, мол, за нытьё, некоторым (имея в виду себя) никакая ипотека вообще сто лет не уперлась, подумаешь! – и т.д.

Но я и не собирался говорить о чем-то личном, тем более, что я никакой ипотеки брать и не собираюсь. И я даже не имел целью стращать какого-то своего комментатора-безумца, который в нынешней ситуации об ипотеке как раз грезит – чтобы поглумиться над его страданиями. Дела обстоят гораздо серьезней; дело в том, что ипотека, а точнее жилищное строительство – это в принципе один из столпов «переходной экономики» типа российской. И не только ее; такую ставку последние десятилетия отчаянно делали многие такие же «развивающиеся недогиганты», как Турция и даже отчасти Китай. И у всех в конечном итоге эта ставка оборачивается в конечном итоге серьезнейшими проблемами.

Почему? А потому что долгое время жилищное строительство воспринималось такими экономиками как этакая палочка-выручалочка, способ, так сказать, и невинность соблюсти, и капитал приобрести: не знаешь, как добиться у себя экономического роста – просто строй везде, где только можно, у себя жилье. Убиваешь сразу кучу разных зайцев. Во-первых – с жильем проблема есть везде и всегда, в любой развивающейся стране – это буквально аксиома: нигде тебе жители не скажут, что «квартир у нас достаточно, дома нам не нужны». Можно и не спрашивать – и так тебе любые хоть турки, хоть русские, хоть украинцы, хоть и китайцы – пожалуются, что «квартирный вопрос испортил их». То есть – строй квартиры, и спасибо тебе скажет сердечное русский и любой другой народ.

То есть это уже бинго. Очевидное СОЦИАЛЬНОЕ хорошее дело, помогающее держать власть и выигрывать любые выборы, причем на волне народной популярности.

Во-вторых, есть и еще одно огромное преимущество именно жилищного строительства – но уже с точки зрения пользы для ВСЕЙ экономики. Ведь «жилищка» – это дело сложное, многофакторное. Там тебе не просто одни какие-то унылые каменщики и чернорабочие задействованы. Нет, стройка – это и каменоломни, и развитие транспорта, и производство строительной техники и строительных материалов, и развитие кучи разнообразных строительных специальностей, а значит – сферы среднего и высшего специального образования, и большие кадровые ресурсы, то есть – рабочие места.

Но это мы переходим уже к третьему плюсу – занятости! Стройки дают занятость, людям есть где работать. Не хотите на стройке тележки с цементом возить – иди на завод ЖБК трудись или за рулем самосвала поворачивайся, без работы не останешься. Еще один плюс.

И так далее – плюсы можно перечислять еще долго. Их столько, что даже непонятно – а какие вообще могут быть минусы при таком изобилии плюсов?! Это ж какое-то перпетуум мобиле, ей-богу: ничего больше и делать не надо – жилье строй, да и всё. Товар безусловно ходовой, маржинальный, очень дорогой и солидный, чем больше строишь – тем круче ВВП растет как на дрожжах, а жители вообще счастливы делаются прям как зомби какие – еще бы, если у каждого будет своя квартира, и у детей квартира, и даже у мужа и жены – у каждого по квартире, чтобы, значит, в случае чего друг от друга отдохнуть… Лепота? Сказка? Сбыча мечт?!

Однако, как говорил Мальчиш-Кибальчиш, «все хорошо, да что-то нехорошо». В свое время уже это «нехорошо» прочувствовали и Эрдоган в Турции, и даже могучий Китай. Про проблемы Китая с понастроенными квадратными километрами ПУСТЫХ многоэтажек многие уже наслышаны…

И ведь в принципе – догадаться-то нетрудно, в чем тут засада. Проблемка в том, что построенная квартира – актив, конечно, хороший… но непроизводительный. Личная собственность, одно слово. Купил ты квартиру, живешь в ней – но она тебе денег не вырабатывает. Заплатить за нее надо дофига (ипотечные платежи – до 30 лет), а дохода они не приносят. С точки зрения дохода надо не квартиры, а заводы строить. Хотя с заводами своя закавыка – они будут давать продукцию, но у тебя не будет гарантии, что это продукцию удастся постоянно сбывать по приемлемой цене. Сбывать квартиры населению тебе на худой конец государство поможет – в плане «соцподдержки» и вообще гуманизма. А помогать буржую свои болванки с завода сбывать?! На это бюрократы обычно не идут – жлобятся.

Государства недоразвитых государств поэтому делали ставку строительство жилья – это казалось делом более богоугодным и беспроигрышным. Так и было… пока строительство «человейников» вдруг не упиралось в нежданное препятствие – отсутствие спроса. Проще говоря – у потребителей вдруг кончались деньги на скупку квартир. И это как бы полбеды – «помочь спросу» всегда мог госбюджет (как оно и было в России – все эти «льготные ипотеки» с «субсидированными ставками»).

Однако с какого-то момента случается и вовсе страшное – деньги заканчиваются не только у населения, но и у бюджета, чтобы платить вскладчину.

Собственно, вот такой момент мы и видим сейчас в России. И что сделала безжалостная Набиуллина, взвинтив ставку еще на 2%? Она, если по-простому, УБИЛА этим самым весь первичный рынок жилищного строительства в РФ. Потому что, как все понимают, брать ипотеку на квартиры, чтобы платить за них 200 тыс. (и более) в месяц в России никто не будет – у населения в России просто нет таких доходов.

И читателям моего блога не стоит утешаться соображениями вроде «а мне сейчас квартира и не нужна, гы-гы-гы». Дело не в квартирах – дело в том, что рушится вся эта опора всей экономики РФ. Не будет строек – встанут не только сами стройки, но и весь КОМПЛЕКС, который эти стройки обслуживает: заводы, производства цемента, бетона, стройтехники, самосвалов и т.п. Исчезнут сотни тысяч рабочих мест. А куда денутся те люди, которые их занимали? Чем они будут кормить свои семьи? Куда им деваться, если стройка в России – системообразующая отрасль?

Виновата Набиуллина? Но Набиуллиной тоже некуда деваться. Ведь понижать ставку она тоже не может – тогда инфляция вообще вырвется из-под контроля, и ценники в магазинах надо будет менять уже раз в неделю, а потом и каждый день.

Корневая, главная причина происходящего проста и очевидна – на самом деле у потребителей в РФ просто НЕТ ДЕНЕГ, чтобы покупать себе квартиры. Они столько, грубо говоря, не зарабатывают. «Чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное, а у нас денег нет». То есть, говоря еще проще, строительная отрасль в РФ ДОЛЖНА умереть – население в стране слишком бедное. Примерно та же проблема, кстати, и в Турции, в Китае. Совсем уж попросту – ВСЯ эта концепция, что вместо развития производства можно просто строить, строить и строить жилье, и все будет крутиться как вечный двигатель – оказалась порочной. Она НЕ РАБОТАЕТ.

И что делать? – спросите вы меня.

Да, видимо, всё уже. Поздно пить боржоми. Как бы ни была ловка и изворотлива Набиуллина – тут уже и она не поможет. Дальше, видимо, сразу или немного погодя – переход к прямой печати рублей, а там уже и гиперинфляция. Хотя, поскольку у нас сейчас «черная перестройка», то, скорее всего, правящая клика попытается ввести уже «цифровые рубли» (аналог талонов-карточек) – а население уже ставить раком в прямом смысле. Населению приготовиться.