Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

Речь не о «Киеве за три дня» — оставим эту мульку на совести выдумавших её американских генштабистов. И не о том, почему в украинских городах и весях российских освободителей встречали совсем не хлебом-солью. Вопрос о том, почему — по крайней мере, на первом этапе — всё пошло не так, как того ждали, а в итоге вылилось в полный срыв с трудом достигнутых стамбульских договорённостей. Согласитесь, если бы, наоборот, всё было так, никто бы и не подумал их срывать и дезавуировать…

Что ж, у каждой причины есть фамилия, должность и воинское звание. Имеется всё это и в данном случае.

Арестован бывший замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Эту должность он занимал в 2008–2022 годах. И по статусу отвечал за снабжение российской армии. А по факту следствие вменяет ему в вину коррупционные эпизоды в бытность замминистра. В частности, как сообщается, с подачи бывшего замминистра в войска поставлялись пайки с заниженной энергетической ценностью:

«Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — сообщил собеседник РИА Новости в органах.

Ну, теперь всё становится понятным, верно ведь?

И почему так получилось, и кому это было выгодно?

Одно ещё не ясно: что ещё «не так» поставлялось войскам в зоне СВО и кто за это ответит?

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