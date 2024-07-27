Диверсия на железной дороге накануне открытия Олимпиады нарушила планы тысяч французов

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Накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Париже поджоги релейных шкафов остановили движение по нескольким направлениям железнодорожной сети, передаёт France info. Затронуто около 800 тысяч пассажиров, которым придётся ждать по крайней мере до понедельника.

Релейные шкафы в Курталене в департаменте Эр и Луар — одна из точек скоростной железной дороги, где этой ночью устроили поджог. Утром железнодорожники зафиксировали серьёзный ущерб и начали ремонт, а следователи начали снимать первые показания.

Сеть скоростной железной дороги подверглась небывалой по силе и размаху диверсии: в департаментах Па-де-Кале, Мёз, Мёрт и Мозель, Эр и Луар устроили не меньше четырёх поджогов, а пятый в департаменте Йонна провалился. Утром министр транспорта назвал такие действия «преступными»:

ПАТРИС ВЕРГРИЕТ, министр-делегат по вопросам транспорта: Мы решительно осуждаем такие диверсии и, конечно, думаем обо всех семьях, потому что сегодня день, когда отправляются в отпуск, день отъезда многих людей.

Последствия такой диверсионной операции ощущаются на всех железнодорожных направлениях. Больше всего затронут парижский вокзал Монпарнас, откуда идут поезда в Бретань и на юго-запад страны. Здесь парализовано всё сообщение, поезда отправятся не раньше часа дня. Тысячи пассажиров застряли.

ПАССАЖИР: Я недоволен, потому что еду в Тулузу на похороны, а из-за опоздания сожалею, что не смогу поддержать семью.

Такая же ситуация на многих вокзалах, например, в Лилле.

ДРУГОЙ ПАССАЖИР: Я должен был поехать в Париж на церемонию (открытия. — ИноТВ) Олимпийских игр, где работаю. Меня ждали к 11 часам.

ТРЕТИЙ ПАССАЖИР: Я работаю в Бресте, там же живу, а тут застрял в чужом Лилле без возможности вернуться домой.

Остановка движения затронула около 800 тысяч пассажиров, которым, как заявили в железнодорожной службе, придётся ждать по крайней мере до понедельника. Со своей стороны прокуратура Парижа объявила, что завела дело. Пока никто не взял ответственность за эту диверсию.

Дата выхода в эфир 26 июля 2024 года.