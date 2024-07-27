Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

Ближний круг товарища Си Цзиньпина

Кадровые итоги пленума получились вовсе не такими, как от них ожидали. Ещё в первые дни у меня была мысль (https://t.me/china80s/3632), что в информпространство вкинут что-то громкое, дабы отвлечь общественность от неоднозначных итогов пленума.

<Это как по итогам съезда все обсуждали не принципиально важные решения в сфере реформы партийно-государственных органов, а достаточно формальное переизбрание Си Цзиньпина на третий срок в качестве Председателя КНР>.

Так вот. С одной стороны, ничего такого не произошло. С другой стороны, итоговые документы пленума зафиксировали нечто гораздо более важное.

А именно: впервые сам Си Цзиньпин назвал "ближний круг" из всего трёх человек, c которым он разделил ответственность за итоговые решения.

Ранее наблюдалась другая тенденция: возвеличивание "партийного ядра" (Си Цзиньпина) путём затушевывания всех приближённых. Неслучайно Си Цзиньпин — первый в истории КНР руководитель, вблизи которого никогда не было фигуры "преемника" (даже у Мао Цзэдуна таковой всегда имелся).

И вот вдруг «В ноябре 2023 года Политбюро ЦК КПК приняло решение о формировании рабочей группы по подготовке документов 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, которую возглавил я. Товарищи Ван Хунин, Цай Ци и Дин Сюэсян исполняли обязанности заместителей руководителя группы…»

Состав этого своеобразного "малого совета" (привет Дж. Мартину!) по-своему логичен:

Ван Хунин (формально лицо № 4 в партийной иерархии) — главный интеллектуал и идеолог КПК, "наставник трёх императоров", мы о нём много писали перед съездом (https://t.me/china80s/2089), так что не будем повторяться. Это человек, который отвечает за смыслы в нынешней Компартии.

Цай Ци (формально лицо № 5) — уникальный в истории КПК руководитель, одновременно являющийся и первым в списке секретарей Секретариата, и заведующим Канцелярией ЦК КПК. Иначе говоря, "серый кардинал", который замкнул на себя вопросы координации работы внутри Центрального комитета.

Дин Сюэсян (формально лицо № 6) — самый молодой из членов Постоянного комитета Политбюро, в силу чего единственный, кого с натяжкой можно считать "преемником" Си Цзиньпина. По основной должности: первый вице-премьер Госсовета КНР.

И вот что интересно получается. Вице-премьер в этом "ближнем круге", который занимался определение социально-экономической политики на ближайшие годы, есть. А самого премьера нет.

Хотя именно об этом премьере (Ли Цян) говорили, что его главное достоинство — полное личное доверие к нему со стороны Си Цзиньпина.

Возможно, Ли Цян в отличие от триумвирата Ван—Цай—Дин не так поднаторел в написании концептуальных документов. Или он успел разочаровать своего шефа. Но сам факт того, что лицо № 2 в партийной иерархии, равно как и ещё двух высокопоставленных партийцев Си Цзиньпин в числе своих соавторов не назвал, может говорить о многом.

Прежде всего, о том, что в верхушке КПК сейчас нет "феодальных вотчин", в которых бы их куратор имел всю полноту полномочий. Самый ответственный участок работы взял на себя сам Си Цзиньпин, но был вынужден разделить ответственность с ближайшими соратниками. (Это довод в пользу всё того же тезиса (https://t.me/china80s/3648) о сложностях, с которыми столкнулся Си).

Во-вторых, что именно среди "избранных" и нужно искать тех, кто играет в китайской политики особо значимую роль.

По возрасту перспективой обладает только Дин Сюэсян (он 1962 года рождения). Ван Хунин и Цай Ци — ровесники, 1955 года рождения — им почти как Си Цзиньпину. В былые времена в соответствии с правилом "67 — да, 68 — нет", их бы на следующем съезде (уже в 2027 году) отправили на пенсию.

Сейчас прежние условности отброшены, так что Цай Ци может и дальше рулить секретариатом и канцелярией (хотя может и подняться на пару строчек в условной партийной иерархии, возглавив ПК ВСНП). А вот нынешняя должность Дин Сюэсяна, получается, уже явно не соответствует его истинному весу. Поэтому по итогам следующего съезда нужно ожидать его повышения.

https://t.me/china80s/3657 – цинк

—