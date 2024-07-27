 

Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07.2024, 3:20, Разное
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Кто хоть раз был гостем блога Анастасии Волочковой, тот видел, что у нее тысяча и одно фото в купели и из парилки. Не секрет, что знаменитость любит баню, ведь это прекрасная возможность очиститься и восстановить силы. Поэтому балерина посвящает этому занятию свои одинокие вечера и даже на отдыхе за границей всегда ищет возможность попариться.

Но последний снимок Волочковой вызвал горячие обсуждения среди ее подписчиков. На фото прикрывшаяся банным веником балерина в купели показала своего пушистика, которого взяла с собой в баню.

“Мы с котиком Риччи вчера попарились в моей русской бане и окунулись в ледяной купели”, – подписала снимок звезда русского балета.

Анастасия добавила, что домашний питомец едва не утонул, но ей удалось вовремя его спасти. Поклонники тут же осудили звезду и призвали ее остановиться, “не трогать котика”, а также обещали привлечь к этому делу защитников прав животных.

Но что действительно порадовало подписчиков, так это отсутствие шпагата в новой публикации артистки, чем обычно любит “грешить” Настя. Некоторые также отметили стройную фигуру женщины и восхитились ее упорством и трудолюбием.

Впрочем, в ответ на эти лестные слова один из поклонников попросил, чтобы Настя перестала сама себе строчить хвалебные комментарии.


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