Британский дипломат – ударами по России Украина рискует спровоцировать ядерную войну

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Мир сейчас ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса, считает британский дипломат Крейг Мюррей. В интервью Judging Freedom он отметил, что несмотря на все финансовые вливания со стороны США и Британии, положение Украины хуже, чем 2 года назад. Ей никак не победить в этом конфликте. А вот ударами по территории РФ она может спровоцировать ядерную войну.

КРЕЙГ МЮРРЕЙ, бывший посол Великобритании, правозащитник: Если вы начинаете намеренно разбирать по кирпичикам способность РФ защищать себя от ядерного нападения, то вы приближаете нас… Теперь мы ближе к тому, чтобы развязать ядерную войну, чем во времена Карибского кризиса, например. По-моему, это крайне безответственное поведение.

Украинский конфликт всё тянется и тянется. Великобритания к настоящему моменту уже отправила [Украине помощи] более чем на 100 млрд. фунтов, в основном в виде вооружений. Этим деньгам она могла бы найти в своей стране лучшее применение, как мне кажется. США потратили значительно большую сумму из денег налогоплательщиков, и всё же… в военном плане положение Украины хуже, чем 2 года назад. И ей никак не победить в этом конфликте, не нанеся значительного ущерба самой России, центру России, и не спровоцировав при этом ядерную войну. Невозможно победить в этом конфликте, не спровоцировав ядерного уничтожения.

Конечно же, нам известно, что в основном тут дело в деньгах, имеет место колоссальная коррупция. Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире, если не самая коррумпированная. И откаты от торговли оружием… Дело тут необязательно в том, чтобы победить в этом конфликте, а скорее в том, чтобы делать на нём деньги и его затянуть. Но на каком-то этапе украинцев, готовых за них умереть, не останется.

Датавыхода в эфир 24 июля 2024 года.

