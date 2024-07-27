Санкции не работают, но США очень нравится их накладывать

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Байдену прямым текстом говорят, что санкции не работают, но он продолжает их накладывать, пишет The Washington Post. Для американских президентов это стало излюбленной практикой, и в настоящий момент не менее трети всех государств мира в той или иной форме находятся в американском санкционном списке.



AP

Американские президенты находят санкции все более привлекательным инструментом. Они применяют их к трети всех государств. США вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган, пишет Washington Post. По словам сторонников санкций, даже если с помощью ограничений не удается добиться конечной цели, они все равно предпочтительнее бездействия или развязывании войны.

Тем не менее, Северная Корея находится под санкциями уже более полувека, а Пхеньян не прекращает усилий по приобретению ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Санкции США в отношении Никарагуа мало помогли в сдерживании президента Даниэля Ортеги. Два года санкций в отношении РФ лишь способствовали торговле нефтью в обход международных правил и привели Москву к более тесному союзу с Пекином. На Кубе санкции, введенные Соединенными Штатами более 60 лет назад, не смогли свергнуть коммунистический режим. В Иране санкции, введенные в 1970-х годах, не привели к смещению теократических правителей, но подтолкнули страну к созданию тесных альянсов с Россией и Китаем. В Сирии Башар Асад остается у власти, несмотря на 20-летние санкции США, отмечает газета.

Некоторые высокопоставленные чиновники администрации напрямую заявили президенту Байдену, что из-за чрезмерного использования санкций этот инструмент станет менее эффективным. И все же официальные лица США склонны оправдывать каждое отдельное действие, что затрудняет прекращение этой тенденции.

«Санкции стали самым важным инструментом внешней политики США, — заявил Билл Рейнш, бывший сотрудник Министерства торговли, а ныне заведующий кафедрой международного бизнеса в Центре стратегических и международных исследований, аналитическом центре в Вашингтоне. — Однако никто в правительстве не уверен, что вся эта стратегия вообще работает».