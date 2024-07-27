 

Санкции не работают, но США очень нравится их накладывать

27.07.2024, 2:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Байдену прямым текстом говорят, что санкции не работают, но он продолжает их накладывать, пишет The Washington Post. Для американских президентов это стало излюбленной практикой, и в настоящий момент не менее трети всех государств мира в той или иной форме находятся в американском санкционном списке.


AP

Американские президенты находят санкции все более привлекательным инструментом. Они применяют их к трети всех государств. США вводят в три раза больше санкций, чем любая другая страна или международный орган, пишет Washington Post. По словам сторонников санкций, даже если с помощью ограничений не удается добиться конечной цели, они все равно предпочтительнее бездействия или развязывании войны.

Тем не менее, Северная Корея находится под санкциями уже более полувека, а Пхеньян не прекращает усилий по приобретению ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Санкции США в отношении Никарагуа мало помогли в сдерживании президента Даниэля Ортеги. Два года санкций в отношении РФ лишь способствовали торговле нефтью в обход международных правил и привели Москву к более тесному союзу с Пекином. На Кубе санкции, введенные Соединенными Штатами более 60 лет назад, не смогли свергнуть коммунистический режим. В Иране санкции, введенные в 1970-х годах, не привели к смещению теократических правителей, но подтолкнули страну к созданию тесных альянсов с Россией и Китаем. В Сирии Башар Асад остается у власти, несмотря на 20-летние санкции США, отмечает газета.

Некоторые высокопоставленные чиновники администрации напрямую заявили президенту Байдену, что из-за чрезмерного использования санкций этот инструмент станет менее эффективным. И все же официальные лица США склонны оправдывать каждое отдельное действие, что затрудняет прекращение этой тенденции.

«Санкции стали самым важным инструментом внешней политики США, — заявил Билл Рейнш, бывший сотрудник Министерства торговли, а ныне заведующий кафедрой международного бизнеса в Центре стратегических и международных исследований, аналитическом центре в Вашингтоне. — Однако никто в правительстве не уверен, что вся эта стратегия вообще работает».


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