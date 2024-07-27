 

Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

27.07.2024, 2:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Посмел зачитать предвыборные обещания

В Киеве украинского комика Сергея Чиркова силой вывели со сцены фестиваля «Atlas Weekend» в Киеве за чтение предвыборных обещаний президента страны Владимира Зеленского, озвученных им на дебатах в 2019 году. Об этом сообщает издание «Политика страны».

В частности, в предвыборных обещаниях говорилось о конце эпохи бедности, конце кумовства и быстрого завершения войны.

Очевидцы рассказали, что Чирков зачитывал цитаты, не давая им оценок и не шутя. Микрофон у стендапера забрал охранник, который и вывел его со сцены.

На странице фестиваля назвали инцидент «досадным недоразумением» между Чирковым и одним из сотрудников команды, «превысившим служебные полномочия и поведшим себя недопустимо из-за ложной интерпретации того, что происходило на сцене»

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — пишут организаторы.

https://www.gazeta.ru/culture/news/2024/07/26/23541307.shtml – цинк

Невосторженно зачитал. Надо в ТЦК забирать, а не извиняться.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07 / Истязал и подавлял – Асмус подверглась насилию со стороны любовника

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика