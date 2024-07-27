Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

Посмел зачитать предвыборные обещания

В Киеве украинского комика Сергея Чиркова силой вывели со сцены фестиваля «Atlas Weekend» в Киеве за чтение предвыборных обещаний президента страны Владимира Зеленского, озвученных им на дебатах в 2019 году. Об этом сообщает издание «Политика страны».

В частности, в предвыборных обещаниях говорилось о конце эпохи бедности, конце кумовства и быстрого завершения войны.

Очевидцы рассказали, что Чирков зачитывал цитаты, не давая им оценок и не шутя. Микрофон у стендапера забрал охранник, который и вывел его со сцены.

На странице фестиваля назвали инцидент «досадным недоразумением» между Чирковым и одним из сотрудников команды, «превысившим служебные полномочия и поведшим себя недопустимо из-за ложной интерпретации того, что происходило на сцене»

«Со своей стороны от имени организаторов публично просим прощения у Сергея и его менеджера Дарьи за непрофессиональное и неэтичное поведение и нарушение физических границ», — пишут организаторы.

https://www.gazeta.ru/culture/news/2024/07/26/23541307.shtml – цинк

Невосторженно зачитал. Надо в ТЦК забирать, а не извиняться.

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