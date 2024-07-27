 

РФ раскрывает позиции украинских систем ПВО с помощью «дешёвых» дронов

27.07.2024, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В последние недели российские войска применяют новую тактику при атаках беспилотниками на украинские объекты. Они используют относительно недорогие аппараты, чтобы выявлять расположения мобильных групп и систем ПВО ВСУ, пишет Reuters со ссылкой на представителя киевской военной разведки.


AP

Россия начала использовать новые «дешёвые» беспилотники для своих дальних атак. С их помощью она пытается обнаружить системы ПВО, зафиксировать нанесённые повреждения или отвлечь внимание, пишет Reuters со ссылкой на сотрудника украинской военной разведки Андрея Черняка.

По словам чиновника, два новых типа дронов, которые использовались в пяти атаках за последние недели, производятся из таких материалов, как пенопласт и фанера. Часть аппаратов оснащены камерой и украинской SIM-картой для передачи изображений российским военным.

«Они (БПЛА. — ИноТВ) определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулемёты, которые могут их уничтожить. Они пытаются… получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО», — считает Черняк.

Второй тип аппаратов, который содержит небольшой взрывной заряд или не содержит его вовсе, используется в качестве приманки. Поскольку с земли он практически неотличим от обычного ударного беспилотника, его приходится сбивать, что приводит к обнаружению систем ПВО ВСУ, отмечает собеседник Reuters.

Несмотря на большой радиус действия, новые беспилотники могут стоить всего $10 тыс. за штуку, то есть они гораздо дешевле, чем зенитные ракеты. При этом БПЛА могут летать на высоте 1000 м, что делает их недосягаемыми для стрелкого оружия, считает Черняк.

Его рассказ служит ещё одним свидетельством, что РФ адаптирует свою тактику и пробует новые технологии. Таким образом она надеется получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским объектам, рассуждает Reuters.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Украинскую «дорогу жизни» вот-вот перережут, РФ заняла последнее крупное село на Очеретинском выступе

27.07 / Диверсия на железной дороге накануне открытия Олимпиады нарушила планы тысяч французов

27.07 / Британский дипломат – ударами по России Украина рискует спровоцировать ядерную войну

27.07 / Санкции не работают, но США очень нравится их накладывать

26.07 / “Черная магия”: отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера

26.07 / Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске

26.07 / “Никакой похвалы”: почему Пугачева невзлюбила Рубальскую

26.07 / ABC: В Барселоне 22 человека подхватили сальмонеллез после употребления тортильи

26.07 / Стремление Киева лишить Словакию и Венгрию российской нефти взбудоражило Восточную Европу

26.07 / Запрет двигателя внутреннего сгорания — ошибка, которая навредит Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика