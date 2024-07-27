РФ раскрывает позиции украинских систем ПВО с помощью «дешёвых» дронов

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В последние недели российские войска применяют новую тактику при атаках беспилотниками на украинские объекты. Они используют относительно недорогие аппараты, чтобы выявлять расположения мобильных групп и систем ПВО ВСУ, пишет Reuters со ссылкой на представителя киевской военной разведки.



AP

Россия начала использовать новые «дешёвые» беспилотники для своих дальних атак. С их помощью она пытается обнаружить системы ПВО, зафиксировать нанесённые повреждения или отвлечь внимание, пишет Reuters со ссылкой на сотрудника украинской военной разведки Андрея Черняка.

По словам чиновника, два новых типа дронов, которые использовались в пяти атаках за последние недели, производятся из таких материалов, как пенопласт и фанера. Часть аппаратов оснащены камерой и украинской SIM-картой для передачи изображений российским военным.

«Они (БПЛА. — ИноТВ) определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулемёты, которые могут их уничтожить. Они пытаются… получить представление о том, где расположены все наши средства ПВО», — считает Черняк.

Второй тип аппаратов, который содержит небольшой взрывной заряд или не содержит его вовсе, используется в качестве приманки. Поскольку с земли он практически неотличим от обычного ударного беспилотника, его приходится сбивать, что приводит к обнаружению систем ПВО ВСУ, отмечает собеседник Reuters.

Несмотря на большой радиус действия, новые беспилотники могут стоить всего $10 тыс. за штуку, то есть они гораздо дешевле, чем зенитные ракеты. При этом БПЛА могут летать на высоте 1000 м, что делает их недосягаемыми для стрелкого оружия, считает Черняк.

Его рассказ служит ещё одним свидетельством, что РФ адаптирует свою тактику и пробует новые технологии. Таким образом она надеется получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским объектам, рассуждает Reuters.