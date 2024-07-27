Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

Все про происходит сейчас с Глюкозой – это расплата. Можете назвать это “откатом”, если вам так удобнее. Я вижу четкую закономерность в происходящем. И сейчас я говорю не про конкретно выделенную ситуацию с концертом в Красноярске, а про продолжительный период времени в целом.

Даже не погружаясь в новостные заголовки, я вижу, что это не первая ситуация такого рода, когда Наташа не контролирует свое состояние. Также для такого периода закономерно проявление врагов, недоброжелателей, которые могут нанести свой удар. Все это расплата. Расплата за славу, за популярность, за неправильно принятые решения, за долги нематериального характера.

Наташа говорит, что ее состояние связано со стрессом из-за потери любимой бабушки.

В оправдание с бабушкой я не верю. Это определенно ранило, но не является причиной ситуации в целом при всем уважении.

Как экстрасенс, я могу помочь найти источник проблемы. Докопаться до сути. И только уже после этого заниматься снятием негатива и установкой защиты. Но это личное.

Как обычный человек, Владислав, я бы посоветовал трезво посмотреть со стороны на последние события в жизни. Дать им оценку, сделать правильные выводы. И, по возможности, осознать и свою ответственность в происходящем.

Что касается Максима Фадеева. Для меня это закономерность, о которой я говорил выше. Сейчас многие люди будут готовы нанести свой укол. Так работает откат. Возможно, Максим из их числа. А учитывая, насколько я знаю, его предыдущие конфликты с артистами, неудивительно, что именно он оказался среди людей, которые проявились в переломный период. Это не последний его “ход” в сторону певицы.