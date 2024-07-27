 

Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

27.07.2024, 0:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все про происходит сейчас с Глюкозой – это расплата. Можете назвать это “откатом”, если вам так удобнее. Я вижу четкую закономерность в происходящем. И сейчас я говорю не про конкретно выделенную ситуацию с концертом в Красноярске, а про продолжительный период времени в целом.

Даже не погружаясь в новостные заголовки, я вижу, что это не первая ситуация такого рода, когда Наташа не контролирует свое состояние. Также для такого периода закономерно проявление врагов, недоброжелателей, которые могут нанести свой удар. Все это расплата. Расплата за славу, за популярность, за неправильно принятые решения, за долги нематериального характера.

Наташа говорит, что ее состояние связано со стрессом из-за потери любимой бабушки.

В оправдание с бабушкой я не верю. Это определенно ранило, но не является причиной ситуации в целом при всем уважении.

Как экстрасенс, я могу помочь найти источник проблемы. Докопаться до сути. И только уже после этого заниматься снятием негатива и установкой защиты. Но это личное.

Как обычный человек, Владислав, я бы посоветовал трезво посмотреть со стороны на последние события в жизни. Дать им оценку, сделать правильные выводы. И, по возможности, осознать и свою ответственность в происходящем.

Что касается Максима Фадеева. Для меня это закономерность, о которой я говорил выше. Сейчас многие люди будут готовы нанести свой укол. Так работает откат. Возможно, Максим из их числа. А учитывая, насколько я знаю, его предыдущие конфликты с артистами, неудивительно, что именно он оказался среди людей, которые проявились в переломный период. Это не последний его “ход” в сторону певицы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия

26.07 / Серия Poco F6 “Дэдпул и Росомаха” – уникальное дополнение к линейке Poco

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика