А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

Отправляясь в путешествие с ребенком, многие родители с волнением думают: “А вдруг что-то пойдет не так?”

Но бояться точно не стоит. Надо лишь подойти к подготовке с умом. Ниже мы дадим несколько советов, как отдохнуть так, чтобы в голове остались приятные воспоминания и впечатления.

Заранее планируйте свой маршрут

Важно заранее определить места, где можно будет сделать остановки, чтобы малыш смог размяться, сходить в туалет или просто переключить свое внимание. Такие перерывы помогут избежать детских истерик от переутомления в дороге.

Также подумайте о местах питания – выбирайте попутные кафе, в которых есть детское меню и игровые зоны (желательно). Размещаетесь в отеле – отдавайте предпочтение тем, в которых есть условия для деток.

Не забывайте, что грамотное планирование не только обеспечит комфорт ребенку, но и подарит вам, родителям, ощущение спокойствия. Поверьте, лучше потратить время на обдумывание всего до мелочей, чем потом слушать истерики.

Постарайтесь сохранить привычный режим ребенка

Согласитесь, сытый и выспавшийся ребенок гораздо спокойнее, чем капризный и уставший? Отправляясь в путешествие, постарайтесь максимально сохранить режим питания и сна вашего малыша. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов в виде истерик от перевозбуждения.

Конечно, в поездке могут возникать разные ситуации, но, если будете следовать привычному распорядку, спокойствие обеспечено.

Берите с собой все, что нужно для ребенка, чтобы потом не искать их в чужом городе

Лучше заранее составьте детальный список, постарайтесь ничего не упустить. Так вы спасете себя от ненужных хлопот в пути. Только представьте, насколько проще будет, если у вас под рукой окажутся памперсы, сменная одежда, любимые игрушки ребенка, лекарства и другие важные мелочи.

Так отдых пройдет гораздо спокойнее. Вы не будете тратить время на поиск аптеки или магазина в чужом городе.

Приготовьтесь к тому, что планы будут меняться на ходу

В поездке с ребенком далеко не все будет идти по намеченному плану. И это нормально! Дети – создания непредсказуемые, в любой момент они любят создавать такие ситуации, к которым мама с папой просто не готовились.

Ребенок может не уснуть в нужное время, разрыдаться в общественном месте или наотрез отказаться идти туда, куда вы запланировали. В такие моменты главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Концентрируйтесь на том, чтобы создать вокруг малыша атмосферу комфорта и безопасности. Проявите гибкость, все изменения старайтесь принимать с пониманием. Получайте удовольствие от того, что получается. Ведь главное – провести время с родными в радости и гармонии.

Подстраивайте время переездов под сон ребенка

Даже пара часов хорошего, крепкого сна в дороге могут сильно разрядить обстановку и дать всем членам семьи возможность подзарядиться. Представьте, насколько легче будет добраться до места, если крошка проведет большую часть дороги в царстве Морфея, вместо того, чтобы ворочаться и капризничать на заднем сиденье?

Примените такой подход – сможете избежать нервных срывов и приступов детской раздражительности в пути. подумайте, когда лучше выехать, чтобы ребенок хорошо поспал (если он взрослый – спросите об этом прямо). А потом корректируйте время поездки. Поверьте, так поездка будет более спокойной.

Берите с собой игрушки

Они станут настоящим спасением как в долгой дороге, так и во время самого отдыха. Когда малыш начнет капризничать или скучать, дайте ему новую забаву – пусть отвлекается. Главное, чтобы игрушки были бесшумными – тогда они не будут отвлекать и раздражать взрослых (потом сами скажете себе “спасибо” это).

Лучше брать яркие, развивающие игрушки – такие сильнее привлекают детское внимание. Не надо брать их целый мешок – 3-4 будет вполне достаточно.

Не экспериментируйте с незнакомой едой

Перемена обстановки и новизна впечатлений сами по себе могут создать для ребенка трудности (особенно, если он еще маленький). Добавлять ко всему этому незнакомую еду точно не лучшая идея.

Незнакомая еда может стать причиной проблем с пищеварением, вызвать аллергические реакции. Ни то, ни другое не сделает отпуск веселее. Поэтому будет более разумно, если мама с папой не станут экспериментировать. Хотите побаловать ребенка – не надо давать ему что-то диковинное и заморское – лучше выбирайте то, что ваш малыш хорошо знает. Так удастся избежать дискомфорта и неприятных “сюрпризов”, из-за которых отпуск может оказаться испорченным.

Настройтесь только на хорошее

Задача взрослых – верить в то, что во время поездки все будет хорошо. Не надо накручивать себя и, тем более, озвучивать свои переживания детям. Если вы сами получаете удовольствие от путешествия, то и ребенок сможет насладиться отдыхом.

Не забывайте, что дети очень чувствительны и быстро заряжаются настроением родителей. Если вы будете спокойны, проявите гибкость и готовность ко всем неожиданностям, то и вашему ребенку в отпуске будет хорошо.