 

Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07.2024, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Приятно получать обратную связь от парней из 5 отдельной Гвардейской танковой бригады из Бурятии. Переданный 'благодаря подписчикам телеграм-каналов Colonelcassad и ChDambiev комплекс РЭБ для защиты от fpv-дронов противника спас пятерых членов экипажа бронированного тягача БТС-4, эвакуировавшего наш подбитый танк с передовой. Уронили 3 вражеских fpv-дрона, пытавшихся атаковать наш тягач. Парни живы, техника не пострадала. Ради этого и работаем.

https://t.me/ChDambiev/30812 – цинк

Да, приятно ощущать, что твоя работа спасает жизни парней на фронте.
Собственно, это мотивирует продолжать работу. Ну и спасибо всем читателям, кто помогал и помогает. В этом тоже есть ваш огромный вклад.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

27.07 / Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Истязал и подавлял – Асмус подверглась насилию со стороны любовника

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика