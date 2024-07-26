Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

Приятно получать обратную связь от парней из 5 отдельной Гвардейской танковой бригады из Бурятии. Переданный 'благодаря подписчикам телеграм-каналов Colonelcassad и ChDambiev комплекс РЭБ для защиты от fpv-дронов противника спас пятерых членов экипажа бронированного тягача БТС-4, эвакуировавшего наш подбитый танк с передовой. Уронили 3 вражеских fpv-дрона, пытавшихся атаковать наш тягач. Парни живы, техника не пострадала. Ради этого и работаем.

https://t.me/ChDambiev/30812 – цинк

Да, приятно ощущать, что твоя работа спасает жизни парней на фронте.

Собственно, это мотивирует продолжать работу. Ну и спасибо всем читателям, кто помогал и помогает. В этом тоже есть ваш огромный вклад.

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