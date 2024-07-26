 

Истязал и подавлял – Асмус подверглась насилию со стороны любовника

26.07.2024, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В недавней публикации в популярной социальной сети Кристина Асмус рассказала о ее нездоровых отношениях с мужчиной, которые завершились полгода назад. “Самый уязвимый период”, – написала 36-летняя знаменитость. Актриса не назвала имя бывшего любовника, но не стала скрывать, что он подавлял ее и истязал, причем яростно.

В настоящий момент Асмус размышляет о создании собственного проекта, в котором будут затрагиваться темы, касающиеся физического и эмоционального насилия между партнерами. “Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект”, – пообещала Кристина подписчикам.

Кстати, поклонники тут же начали строить догадки, из-за кого страдала актриса. Многие вспомнили, что в прошлом году Кристина состояла в отношениях с 30-летним актером Романом Евдокимовым. Слух об их расставании появился как раз таки полгода назад.

Напомним, в последнее время Кристина Асмус вновь стала активно вести блог в популярной социальной сети после долгого перерыва. Поклонники потеряли актрису, поэтому ей пришлось объясняться перед ними. Почему знаменитость не выходила на связь с подписчиками, рассказывали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

27.07 / Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика