Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

Бывшую супругу Романа Абрамовича Дарью Жукову, которая на днях объявила о пятой беременности, заметили на публичном мероприятии в Париже. Вместе с мужем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, она посетила гала-ужин, посвященный открытию Олимпиады.

Для выхода в свет Дарья Жукова выбрала пестрое платье с глубоким декольте и открытыми плечами, которое подчеркивало ее округлившийся живот. Напомним, что о беременности 42-летней модели стало известно 25 июля, когда папарацци запечатлели ее на прогулке с мужем.

Ранее, в декабре прошлого года, Жукову заметили на одном из мероприятий в Нью-Йорке в наряде, который также намекал на ее интересное положение.