 

Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия

26.07.2024, 20:45, Разное
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Авдеевске наступление ВС РФ и его последствия.

Освобождено с февраля по июль более 464 квадратных километров + сама Авдеевка и большое количество поселков.

На данный момент наступление все еще продолжается. В ближайшую неделю еще несколько поселков перейдут под контроль ВС РФ. Фронт продолжает ползти в направлении Красноармейска и стратегической трассы Константиновка-Красноармейск.
Всего на фронте с 1 по 25 июля освобождено более 131 квадратных километра территории.

Источник: Colonel Cassad


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