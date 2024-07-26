Рупор кремлевской пропаганды: Авдеевское наступление ВС РФ и его последствия
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Авдеевске наступление ВС РФ и его последствия.
Освобождено с февраля по июль более 464 квадратных километров + сама Авдеевка и большое количество поселков.
На данный момент наступление все еще продолжается. В ближайшую неделю еще несколько поселков перейдут под контроль ВС РФ. Фронт продолжает ползти в направлении Красноармейска и стратегической трассы Константиновка-Красноармейск.
Всего на фронте с 1 по 25 июля освобождено более 131 квадратных километра территории.
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Источник: Colonel Cassad
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