 

“Черная магия”: отец Децла обвинил невестку в смерти рэпера

26.07.2024, 20:35, Новости дня
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Трагическая кончина рэпера Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, вызвала множество вопросов и домыслов. Однако в недавнем интервью отец артиста, Александр Толмацкий, сделал ряд громких заявлений, обвинив невестку в причастности к смерти сына.

По словам Александра, его сноха чувствует свою вину в произошедшем и понимает, что именно она виновата в кончине Децла. Продюсер объясняет это тем, что женщины должны оберегать своих мужей, особенно если они творческие и ранимые личности. Однако, как утверждает Толмацкий-старший, его невестка постоянно выдвигала Кириллу какие-то условия, угрожала и даже пыталась забрать у него ребенка.

Более того, Александр Толмацкий рассказал, что в их отношениях присутствовали признаки токсичности. Он вспомнил, как на Новый год пара устроила настоящую истерику и скандал. Кроме того, некоторое время сын Децла, Тони, проживал у бабушки, поскольку родители постоянно ссорились и расходились.

Самое же шокирующее заявление отца рэпера касается обвинений в адрес невестки в занятиях черной магией. Толмацкий-старший утверждает, что, разбирая мебель в квартире сына, он обнаружил тетрадь с записями каких-то заклинаний. Хотя он и не может с уверенностью сказать, что его невестка занималась колдовством, этот факт его очень беспокоит.

“Черная магия”, – заявил Александр.

Ранее же вышло интервью гражданской жены Дейла Юлии. Помимо прочего, она рассказала Ксении Собчак, что увидела тело покойного мужа только в зале прощания за несколько минут до того, как завели толпу, а в морг ее не пустили родители супруга. Подробнее об этом писали “Дни.ру”


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