Серия Poco F6 “Дэдпул и Росомаха” – уникальное дополнение к линейке Poco

Компания Xiaomi выпустила эксклюзивную версию смартфона Poco F6 в Индии. Модель Deadpool & Wolverine Limited Edition приурочена к выходу фильма “Дэдпул и Росомаха”.

Несмотря на то, что технические характеристики новинки соответствуют стандартному Poco F6, она отличается особенным дизайном и комплектацией. Смартфон выполнен в насыщенном красном цвете и украшен объемными изображениями главных героев фильма – Дэдпула и Росомахи.

В комплект с лимитированной версией входит тематическая коробка с эксклюзивными аксессуарами: блок питания с надписью “Deadpool” и игла для извлечения SIM-карты с логотипом героя.

Poco F6 Deadpool & Wolverine Limited Edition оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2400 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3.

Продажи смартфона стартуют в Индии 7 августа. Ориентировочная стоимость составит около 30 тысяч рублей.