Мнение: Безопасная Россия и борьба с великорусским шовинизмом в СССР

1. Быть подростком или молодым человеком сейчас куда безопаснее, чем 35 лет назад. Смертность людей до 30 лет в современной России заметно ниже смертности в лучший советский год в РСФСР. Во всяком случае, таковы результаты подсчёта Телеграм-канала Счетовод (ссылка 1, ссылка 2):



Любите испытывать шок от встречи с сухими (выражаемыми числами статистики) фактами?

Как насчёт того чтобы узнать, сколько российской молодёжи (людей первых тридцати лет жизни) умерло по факту в 2023 <…> и сколько умерло БЫ если БЫ смертность на 1000 человек СООТВЕТСТВУЮЩИХ возрастов была бы как в лучшем, с точки зрения этих показателей, советском году (1989)?

Почему до 30 лет? Потому что это те поколения за накопленный баланс качества жизни которых ПОЛНУЮ ответственность несёт современная РФ. Это люди даже родившиеся уже в РФ, а не в РСФСР. Это уже чистое зеркало современной буржуазной России. В чистом виде «её работа». И в плохом и в хорошем.

Данные настолько красноречивы, что, мне кажется, не нуждаются в комментариях. Капитализм лучше социализма: медицинский факт.

2. Историк Александр Дюков указывает, что отток русского населения из советских республик начался задолго до эпохи перестройки и распада СССР (ссылка):



…о том, когда русские стали уезжать из нацреспублик (сальдо межреспубликанской миграции)

В 1960-х из Грузии (минус 94 тысячи) и Азербайджана (минус 69 тысяч).

В 1970-х к Грузии (минус 162 тысячи) и Азербайджану (минус 96 тысяч) добавились Молдавия (минус 58 тысяч), Киргизстан (минус 99 тысяч) и лидер по оттоку русского населения – Казахстан (минус 562 тысячи, уезжали не только освоители целины, но старое русское население, этим бегством озаботилось даже Политбюро).

В 1980-х (до 1988 г., дальше статистики нет) русские побежали отовсюду. Пальму лидерства удержал Казахстан (минус 676 тысяч), на второе место вышел Узбекистан (минус 465 тысяч), далее шли Армения (минус 289 тысяч), Азербайджан (минус 217 тысяч), Киргизстан (минус 116 тысяч), Таджикистан (минус 77 тысяч), Туркмения (минус 70 тысяч), Молдавия (минус 26 тысяч) и Грузия (минус 25 тысяч).

Что же заставляло русских уезжать из национальных республик? Моя версия — борьба с «великорусским шовинизмом», которую начали Ленин со Сталиным, и которая продолжалась до самого распада СССР. Цитирую известную реплику Бухарина, это из его выступления на 12-м съезде РКП(б) в 1923 году:

Сущность ленинизма по национальному вопросу у нас заключалась в первую очередь в борьбе… с великорусским шовинизмом… Нельзя даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и товарищ Ленин неоднократно это доказывал. Наоборот, мы должны сказать, что мы в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез националистическим стремлениям и поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Только… когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими… мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций.