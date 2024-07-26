Рупор кремлевской пропаганды: Меняли говядину на свинину и курятину

Меняли говядину на свинину и курятину

Задержанный экс-замминистра обороны Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Против руководства этого АО заведено дело по статье о присвоении имущества, рассказал собеседник агентства.

Была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, даже в условиях СВО.

Экс-замминистра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны, отметил собеседник агентства.

Задержанный по делу о коррупции экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации 2018 года, заработал за год 15,2 млн рублей.

За время службы Булгакова в должности замминистра его супруга приобрела земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров.

На жену генерала также был записан премиальный кроссовер Lexus RX350. При этом ее доход в 2018 составил всего 226 тысяч, аналогичные суммы были и в предыдущие годы, за исключением 2010, когда она продала дом и заработала около 10 млн. (с) РИА Новости

PS. Наверняка среди читателей канала есть люди, которые пробовали продукцию "Грязинского пищевого комбината", для интереса, напишите, как вам показалась данная продукция, качественная/некачественная, было ли заметно, что химичат с составом?

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