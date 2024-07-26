 

Рупор кремлевской пропаганды: Меняли говядину на свинину и курятину

26.07.2024, 19:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Меняли говядину на свинину и курятину

Задержанный экс-замминистра обороны Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Против руководства этого АО заведено дело по статье о присвоении имущества, рассказал собеседник агентства.

Была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, даже в условиях СВО.

Экс-замминистра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны, отметил собеседник агентства.

Задержанный по делу о коррупции экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации 2018 года, заработал за год 15,2 млн рублей.

За время службы Булгакова в должности замминистра его супруга приобрела земельный участок на 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров.

На жену генерала также был записан премиальный кроссовер Lexus RX350. При этом ее доход в 2018 составил всего 226 тысяч, аналогичные суммы были и в предыдущие годы, за исключением 2010, когда она продала дом и заработала около 10 млн. (с) РИА Новости

PS. Наверняка среди читателей канала есть люди, которые пробовали продукцию "Грязинского пищевого комбината", для интереса, напишите, как вам показалась данная продукция, качественная/некачественная, было ли заметно, что химичат с составом?

https://t.me/c/1299018745/12692857 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

27.07 / Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07 / Истязал и подавлял – Асмус подверглась насилию со стороны любовника

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика