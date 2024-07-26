Российские банки будут дорисовывать на банкнотах евро символы азиатских стран

С 1 сентября

россияне смогут получить в банках евразийскую валюту: ей станут обычные банкноты

евро, на которых будут изображены традиционные символы азиатских государств и

конфессий. Банки, исполняя предписание Минфина, обязаны будут дорисовывать их

на каждой купюре.

Символы

планируются наносить как вручную, так и промышленным образом. Уже в этом году

россияне смогут стать счастливыми обладателями евро с китайскими звёздами, таиландским королевским слоном и индуистской свастикой. Купюры, на которых нет азиатских

символов, нельзя будет продать или приобрести в банках уже с 1 сентября, однако

на запасы наличности, которые хранятся дома, разрешено нанести эти символы

самостоятельно. По мнению руководства ЦБ, такие меры помогут россиянам

избавиться от ментальной зависимости от европейских стран и переориентируют их умы на восток.

«Это только

начало, – с воодушевлением рассказывает глава отдела ребрендинга иностранных

валют Центробанка Сергей Климов. – После того, как россияне станут воспринимать

евро как евразийскую валюту, подобная участь ждёт доллар. Помимо портретов

американских президентов, на банкнотах появятся Си Цзиньпин, Ким Чен Ын,

Гурбангулы Бердымухамедов и другие выдающиеся азиатские лидеры. На всей территории

России будет разрешено хождение только таких банкнот, а с 2027 года мы начнём

изымать валюту, на которую не была нанесена евразийская маркировка».

—