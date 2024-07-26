Российские банки будут дорисовывать на банкнотах евро символы азиатских стран
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
С 1 сентября
россияне смогут получить в банках евразийскую валюту: ей станут обычные банкноты
евро, на которых будут изображены традиционные символы азиатских государств и
конфессий. Банки, исполняя предписание Минфина, обязаны будут дорисовывать их
на каждой купюре.
Символы
планируются наносить как вручную, так и промышленным образом. Уже в этом году
россияне смогут стать счастливыми обладателями евро с китайскими звёздами, таиландским королевским слоном и индуистской свастикой. Купюры, на которых нет азиатских
символов, нельзя будет продать или приобрести в банках уже с 1 сентября, однако
на запасы наличности, которые хранятся дома, разрешено нанести эти символы
самостоятельно. По мнению руководства ЦБ, такие меры помогут россиянам
избавиться от ментальной зависимости от европейских стран и переориентируют их умы на восток.
«Это только
начало, – с воодушевлением рассказывает глава отдела ребрендинга иностранных
валют Центробанка Сергей Климов. – После того, как россияне станут воспринимать
евро как евразийскую валюту, подобная участь ждёт доллар. Помимо портретов
американских президентов, на банкнотах появятся Си Цзиньпин, Ким Чен Ын,
Гурбангулы Бердымухамедов и другие выдающиеся азиатские лидеры. На всей территории
России будет разрешено хождение только таких банкнот, а с 2027 года мы начнём
изымать валюту, на которую не была нанесена евразийская маркировка».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет