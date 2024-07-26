 

Певица Глюкоза обратилась к журналистам после позора в Красноярске

26.07.2024, 19:30, Новости дня
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Появление Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске стало одним из самых обсуждаемых событий лета в мире шоу-бизнеса из-за странного поведения артистки. Она постоянно трогала себя за промежность, иногда даже не пыталась открывать рот под фонограмму и говорила с заплетающимся языком. Спустя несколько дней, когда артистку не осудил разве что ленивый, та объяснила, что в последнее время употребляет антидепрессанты из-за ряда проблем в жизни. Якобы препараты и стали причиной странного поведения на сцене.

Спустя еще некоторое время Глюкоза выступила на фестивале в Баку. Однако вместо запланированных трех песен она спела только одну. Как объяснили представители певицы, выступление было сокращено из-за непогоды. Однако остальные артисты, как ни странно, спели столько песен, сколько и планировали.

После своего выступления Наталья коротко пообщалась с журналистами, хоть этого и не планировала. Несколько человек с телефонами подбежали к сидящей в гольф-каре артистке, но не стали с ней беседовать о скандальном выступлении в Красноярске. Они лишь поблагодарили Глюкозу за выступление. Та обратилась к ним с благодарностью:

“Спасибо за теплый прием. Спасибо, ребята. Хорошего вечера, хорошего фестиваля вам”.

Вероятно, скоро Наталья Чистякова-Ионова не сможет выступать под псевдонимом Глюкоза и исполнять композиции, которые пела на протяжении 20 лет. Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев готовит иск против певицы. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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