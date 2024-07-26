 

Онколог Троян разъяснил, может ли меланома появиться на коже без родинок

26.07.2024, 19:20, Разное
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Онколог Павел Троян предупредил, что удаление родинок не защищает от меланомы. Хотя этот вид рака кожи часто ассоциируют с нетипичными родинками, он может развиться и на чистой коже.

Павел Троян отметил, что меланома может возникнуть как на уже существующих родинках, так и на новой коже. Ее характерные признаки — неравномерный цвет, неровные края и быстрый рост. Плоские родинки подвержены злокачественному перерождению чаще, чем узловые.

Основной фактор риска меланомы, по словам врача, чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовые лучи повреждают незащищенную кожу.


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