Онколог Троян разъяснил, может ли меланома появиться на коже без родинок

Онколог Павел Троян предупредил, что удаление родинок не защищает от меланомы. Хотя этот вид рака кожи часто ассоциируют с нетипичными родинками, он может развиться и на чистой коже.

Павел Троян отметил, что меланома может возникнуть как на уже существующих родинках, так и на новой коже. Ее характерные признаки — неравномерный цвет, неровные края и быстрый рост. Плоские родинки подвержены злокачественному перерождению чаще, чем узловые.

Основной фактор риска меланомы, по словам врача, чрезмерное пребывание на солнце. Ультрафиолетовые лучи повреждают незащищенную кожу.