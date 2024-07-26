Мнение: Рост спроса на загородное жильё, маткапитал на ИЖС и социальные банковские вклады

1. После резкого провала в 2022 году в России начал восстанавливаться спрос на загородные дома (ссылка):



Последние три года для рынка загородных домов были непростыми. В 2020 году он пережил бум — россияне, запертые во время пандемии коронавируса в малогабаритных квартирах, оценили просторные дома, где у каждого члена семьи есть своя комната и где можно выйти в сад или прогуляться по лесу. В пандемию спрос на коттеджи вырос на 49 процентов, а цены увеличились на 13-15 процентов. Однако уже в 2022 году продажи упали: «В сентябре в результате объявленной частичной мобилизации и общих страхов и опасений из-за геополитической ситуации спрос на дома рухнул почти на 80 процентов и в январе 2023-го не восстановился» — вспоминает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

И вот на рынке загородной недвижимости снова оживление. Так, по данным федеральной компании «Этажи», спрос на жилье вне города вырос почти на 70 процентов по сравнению с прошлым годом. <…>

Любопытен и другой факт: по наблюдениям риелторов, срок экспозиции загородных объектов в этом году сократился — с 12 месяцев до 6-8. <…>

Интерес россиян к покупке загородной недвижимости эксперты объясняют несколькими причинами. Так, в России в последние годы действовало сразу несколько льготных ипотечных программ, благодаря которым приобрести жилье в сельской местности можно было по сниженной ставке. Однако с 1 июля 2024 года часть из них отменена, и многие, кто планировал купить дом, но остановился на этапе подбора объекта, активизировались и перешли к решительной стадии сделки. Кроме того, повысилась инвестиционная привлекательность загородных объектов — по словам Антона Саукова, известны случаи, когда цена земельных участков за 5 лет вырастала в 3-4 раза. Поменялось и отношение россиян к загородной жизни: «В период пандемии люди поняли, что можно жить за чертой города в частном доме, и при этом не быть оторванным от столичной деловой активности», — отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Но главным драйвером спроса являются высокие цены на городские квартиры.

Двухкомнатная квартира в Москве на вторичном рынке сейчас в среднем стоит 18 миллионов рублей. Средняя же стоимость дома с участком в Подмосковье составляет 14 миллионов рублей. <…>

5-6 млн в среднем стоит частный дом в России.

Самые дорогие дома, по данным сервиса «Домклик», находятся в Ленинградской и Московской областях, а также в Республике Алтай — стоимость квадратного метра в этих регионах составляет от 100 до 130 тысяч рублей. «В Подмосковье за каркасный деревянный дом придется в среднем заплатить 7,5 миллиона рублей, а за дом из газобетона — 30 миллионов. Без участка, но с отделкой white box», — уточняет Максим Лазовский. Дешевле всего частный дом обойдется в Смоленской, Псковской и Вологодской областях — около 30 тысячи рублей за квадрат.

Кстати, о ценах. Роскошная бытовка, которую можно перевозить с места на место на обычном грузовике, стоит 300-500 тысяч. Участков, на которые её можно приткнуть, полно — в том числе и в самом Петербурге, и в велосипедной доступности от города. Можно или купить участок (маленькие стоят дёшево), или арендовать по весьма сходной цене. В некоторых ситуациях это может стать неплохим вариантом для первого жилья.

2. Льготную ипотеку на частные дома частично отменили, зато теперь на их строительство можно будет тратить материнский капитал (ссылка):



Материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. Соответствующий закон <…> подписал президент Владимир Путин… <…>

Согласно закону, средства маткапитала могут быть использованы для строительства жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. На такой счет можно будет положить всю сумму субсидии или ее часть. Бенефициаром должны выступать компания или индивидуальный предприниматель, которые строят дом.

22 июля 2024 года Владимир Путин также подписал закон, вводящий механизм эскроу в частном домостроении по договору подряда. Эта схема разработана по аналогии с многоквартирным строительством для защиты прав заказчиков строительства дома — исполнитель сможет получить деньги только после сдачи объекта.

Когда уже, наконец, материнский капитал разрешат тратить на покупку ценных бумаг? У многих семей маткапитал лежит мёртвым грузом, так как в крупных городах покупка жилья на маткапитал уже малоактуальна: слишком много хлопот и ограничений, чтобы оплатить маленькую часть ипотеки.

3. А вы говорите, что Россия – не социальное государство (ссылка):

С июля 2025 года россияне с низкими доходами смогут открывать один социальный банковский вклад и один социальный банковский счет. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Воспользоваться этим смогут граждане, которые получают социальную помощь. Открыть вклад или счет можно будет в электронной форме через сайт Госуслуг. На социальный вклад можно будет внести не более 50 тысяч рублей. Вносить деньги в иностранной валюте не разрешается.

По социальному вкладу банк будет устанавливать максимальную процентную ставку. Проценты будут выплачивать каждый месяц. Отказать в открытии социального банковского вклада банки не смогут. А еще банк не будет взимать комиссию за переводы, но только если в течение месяца сумма не превысит 20 тысяч рублей.

Госдума одобрила законопроект в начале июля. Тогда стало известно, что договор социального банковского вклада будет заключаться на один год. Потом его можно продлить на такой же срок, но при условии, что к моменту его завершения россиянин продолжит получать социальную поддержку.

Мне кажется, это отличная образовательная идея. Суть такого вклада, как я понимаю, заключается в том, что вкладчик меняет образ мышления: переходит от жизни в кредит (или в микрокредит) к жизни на свои. В долгосрочной перспективе это именно то, что нужно для перехода из группы с низкими доходами в средний класс.