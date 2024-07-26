 

Кардиолог объяснил, как распознать опасную фибрилляцию предсердий

26.07.2024, 18:10, Разное
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Кардиолог Николай Шлевков обратил внимание на особую опасность фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), которая может привести к инсульту и сердечной недостаточности. Это состояние, по словам врача, опасно для жизни.

Николай Шлевков отметил, что ключевым симптомом фибрилляции является неустойчивое сердцебиение. Пациенты часто испытывают трепет или ускорение пульса, а также неравномерные сокращения сердца. Помимо этого, могут возникать одышка, упадок сил и головные боли, потливость и дискомфорт в груди. Однако в некоторых случаях мерцательная аритмия может протекать бессимптомно. Поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры и диагностику для выявления возможных проблем с сердцем.

По словам врача, фибрилляция предсердий часто встречается среди работоспособных мужчин. Ее своевременное обнаружение и лечение позволяют предотвратить развитие опасных осложнений, среди которых инсульт и сердечная недостаточность.


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