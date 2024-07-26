ABC: В Барселоне 22 человека подхватили сальмонеллез после употребления тортильи

В Барселоне сальмонеллезом заболели 22 человека. Причиной стала некачественная тортилья — картофельный омлет, который они съели в местном ресторане. Информацию об этом опубликовала газета ABC со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Барселоны (ASPB).

В больницу попали трое пострадавших. Проверка в ресторане показала нарушения санитарных норм. Контрольная служба взяла пробы продуктов, чтобы выяснить причину заражения. Предположительно, сальмонеллой были заражены яйца, из которых готовили омлет. Симптомы сальмонеллеза: высокая температура, боли в животе, диарея, тошнота и рвота. Болезнь может длиться от двух до семи дней.

В Санкт-Петербурге был зафиксирован другой всплеск сальмонеллеза: им заболели 26 детей из частного детского сада. Выяснилось, что в учреждении не соблюдались правила дезинфицирования и групповой изоляции. Также сотрудники пренебрегали стиркой постельного белья и уборкой.