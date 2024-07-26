 

«У меня на неё аллергия» – депутат Госдумы объяснил, почему предложил запретить в России горчицу

26.07.2024, 17:33, Разное
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Депутат Государственной думы Иосиф Гольдштейн в эфире «Первого канала» рассказал, почему выступал с инициативой полностью запретить производство и продажу горчицы на территории России.

Оказалось, что у народного избранника аллергия на популярную приправу и он «устал постоянно спрашивать в ресторанах, есть ли в блюдах горчица».

– Я должен законы придумывать, а не переживать, положил ли поварёнок в оливье или окрошку этот яд. У меня на горчицу аллергия, и явно не только у меня. Зачем она нужна? – сказал Гольдштейн.

В пояснительной записке к законопроекту о запрете горчицы депутат указал, что эта приправа «не относится к русской кухне и была завезена в Россию из недружественных стран». В качестве альтернативы парламентарий призывает граждан использовать хрен или «иные специи, имеющие отечественное происхождение».

Если инициатива будет поддержана Думой, запрет на производство и продажу горчицы вступит в силу с 1 декабря. За реализацию запрещённой приправы предприниматели будут привлекаться к административной ответственности — штрафу в размере от пяти до ста миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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