Братья Майкла Джексона прилетели на праздник к Эмину

В эти дни в Sea Breeze Resort

на берегу Каспийского моря проходит грандиозный музыкальный фестиваль DREAM Fest. Это шесть дней open-air, невероятные шоу и выступления сотни всемирно известных артистов. Среди звезд – и группа Tne Jacksons.

Этот коллектив

из города Гэри (штат Индиана, США) был создан еще в 1963 году. Группа стала одним из величайших феноменов популярной музыки 70-х годов и отправной точкой для начала сольной карьеры Майкла Джексона. Сегодня в составе коллектива его братья – Марлон, Джеки и Тито, а также его племянник Тэрилл.

Артисты не только выступили на фестивале у Эмина,

подписали звезду для Аллеи Славы,

но и погуляли по живописным улочкам Баку. Они отправились к воротам Гоша-Гала: крепостным стенам, окружающим средневековый Старый город – Ичери-Шехер, заповедник, который находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь расположены Дворец Ширваншахов с караван-сараями, банями и мечетями, знаменитая Девичья башня и другие достопримечательности.

“Баку – изумительный город. Больше всего меня интересует культура Азербайджана: восточные традиции, колорит, архитектура. Все здесь пропитано духом истории. А еще в Баку мы встречаем прекрасных людей – добрых и открытых”, – сказал Марлон Джексон.