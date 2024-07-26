 

Придавило машиной – шокирующие кадры с 15-летней звездой сериала “Слово пацана”

26.07.2024, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леон Кемстач обрел популярность благодаря заметной роли в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”. Несмотря на наличие единственной киноработы, у юного актера появились поклонники, которые пристально следят за его публикациями в популярной социальной сети, а также новостями о нем в СМИ. Однако недавние кадры, на которых запечатлен знаменитый юноша, заставили фанатов не на шутку переживать за него.

В Сети появилось видео, на котором 15-летний Кемстач переезжает грязный водоем на квадроцикле. Судя по кадрам, машина не смогла выехать на берег из-за большой высоты, поэтому транспортное средство перевернулось назад вместе с сидящим на нем Леоном. В итоге юношу придавило квадроциклом. К счастью, оказавшийся в грязной воде подросток смог избежать травмы.

Кстати, согласно закону, права на управление квадроциклом можно получить лишь с 16 лет. Однако вождение допускается без документов за пределами проезжей части, так что Леон Кемстач правила не нарушал. При этом он был в шлеме.

Напомним, матерью Леона Кемчтача является жена актера Антона Богданова, которого широкая публика знает как исполнителя одного из главных ролей в сериале “Реальные пацаны”. Артист не является родным отцом юноши. О биологическом отце Леона практически ничего неизвестно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Мнение: Последний фетиш Набиуллиной

27.07 / Мнение «аналитика»: О причине первых неудач… Почему СВО пошла не так, как ждали все?

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Ближний круг товарища Си Цзиньпина

27.07 / Волочкова в купели показала своего пушистика

27.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Посмел зачитать предвыборные обещания

27.07 / Что происходит сейчас с Наташей Ионовой?

26.07 / А у детей спросили, когда вылетать? Как поехать с ребенком на отдых и не пожалеть: 8 советов

26.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Фидбэк с фронта

26.07 / Истязал и подавлял – Асмус подверглась насилию со стороны любовника

26.07 / Дарья Жукова впервые появилась на публике после объявления о беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика