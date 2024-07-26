 

Хакер из Северной Кореи проник в американскую компанию под маской сотрудника

26.07.2024, 17:05, Разное
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Американская компания KnowBe4 наняла хакера из Северной Кореи, который заразил корпоративные системы вредоносным ПО и украл данные. Злоумышленник проник в компанию, используя поддельные документы и пройдя несколько собеседований по видеосвязи.

Когда компания выдали хакеру рабочий компьютер, система обнаружила подозрительные действия: попытки манипулировать файлами истории сеансов и запустить вредоносное ПО. Сотрудника заблокировали всего через 25 минут после начала атаки, но расследование показало, что попытка заразить систему была умышленной.

После совместного расследования с экспертами и ФБР выяснилось, что хакер из Северной Кореи работал из “фермы ноутбуков” и подключался к корпоративной сети через VPN, создавая впечатление, что он находится в США во время работы.


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