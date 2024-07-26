Дата-центры РФ намерены перестать сотрудничать с Google по серым схемам

По заявлению депутата Госдумы Александра Хинштейна, ожидается резкое замедление работы YouTube — скорость загрузки может снизиться на 70% в ближайшие дни. Это связано с тем, что дата-центры планируют прекратить работу с Google по неофициальным каналам.

Не так давно Александр Хинштейн сообщал о возможном падении скорости загрузки YouTube до 70% к концу следующей недели. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, направленная не против пользователей, а против администрации платформы, игнорирующей российское законодательство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по этой теме.