 

У кого при приеме алкоголя быстрее возникает цирроз печени?

26.07.2024, 17:05, Разное
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Алкоголь и гепатит – крайне опасное сочетание, ведущее к молниеносному развитию цирроза печени. Об этом предупредил нарколог Виталий Холдин.

Виталий Холдин отметил, что наибольшему риску подвержены люди, уже страдающие гепатитом типа А, В или С. Эта болезнь часто протекает бессимптомно, и многие даже не осознают ее присутствия в организме. Этанол, содержащийся в алкогольных напитках, пагубно влияет на печень. Поврежденный гепатитом орган не в состоянии справиться с токсинами, образующимися при расщеплении алкоголя.

Даже перенесенный в прошлом гепатит требует полного отказа от спиртного. В противном случае, алкоголь запустит процесс замещения здоровых клеток печени жировой тканью, вызывая ее ожирение, считает нарколог.

Регулярное употребление алкоголя увеличивает печень, провоцирует воспаление и фиброз – замещение тканей рубцовой. Эти патологии с высокой вероятностью перерастают в цирроз. Эксперт подчеркнул, что безвредной дозы алкоголя не существует, даже для здоровых людей. Поэтому при наличии гепатита строго противопоказано употребление любых спиртных напитков.


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