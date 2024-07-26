Мнение «аналитика»: О чудовищной силе женской любви… Совсем берега потеряла?

Одна дама любила искренне и страстно…

Чёрт! Прекрасное начало для пухлого романа, способного выжать слезу даже из камня. Но эта #история, хотя в ней тоже найдётся место для слезинки, подлинная. Рассказанная из первых уст перед тем, как…

Ну, в общем одна дама любила искренне и страстно …всего две вещи – себя и шопинг. Что ж, бывает любовная аддикция и похуже.

А эта – была бы совсем её личным делом, кабы не два привходящих обстоятельства. Во-первых, дама существовала во Вселенной всё же не сама по себе, а как жена и мать дочери-подростка. Что волей-неволей налагает некоторые ограничения и на эгоизм, и на шопинг. А во-вторых, эта #женщина таки пришла к даме, умудрённой жизненным опытом, с вопросом: как бы так устроить, чтобы эти ограничения снять без разводов и уходов. Тем более, что идти – некуда. Квартира – мужнина, а у мамы – свой дом и своя #жизнь, куда пускать подросшую дочурку она явно не хочет никак.

Да, однажды, ещё студенткой, эта дама вышла замуж, родила дочь и… обиду на мужа. Потому что он помог ей закончить вуз, все шесть лет (учёба + академ) кормил-поил-содержал-одевал, возил в отпуск на море и нанимал няню, чтобы молодой супруге было легче учиться. А вот большего не сделал, гад!

Когда «ребёнка» подросла и пошла в школу, дама вышла на работу. По её словам, абы куда, только бы выбраться из дома. Работала-работала, и за 10+ лет маленькими шажочками выросла до хорошей должности. За это время #мужчина поимел проблемы со здоровьем, чуть не остался навсегда прикованным к инвалидному креслу, вынужден был уйти с работы и пойти во фриланс: #здоровье поправил, но доход очень нестабильный, зато не очень большой.

Что даму несказанно бесит. «В семейный бюджет мой вклад примерно 70%, его 30%», – жалуется она. Впрочем, такая финансовая обуза не мешает ей весь остальной свой доход тратить на тот самый шопинг для себя. И только для себя. Дошло до того, что дочка уже попрекает – мол, мама, ты же в семье и должна свою зарплату делить поровну, ибо страдает ребёнок. Похоже, «#бюджет» там такой, что денег хватает на еду – и всё. А добавить финансов на общие нужды женщина не хочет, ибо шопинг для неё «это неотъемлемый кусочек счастья». И если его отнять, «семья превратится в обузу».

Вот и нужен совет, как бы сделать так, чтобы хотя бы дочь со своими претензиями отстала.

Дама умудрённая, мысленно крякнув от этой незамутнённости, всё же стала свою просительницу оправдывать иначе клиентки совсем отпадут

«В отличие от детей, например, которые, кроме радости, приносят еще заботы и печали, шопинг приносит только радость и ничего больше, – начала она издалека. Вы ведь не на шмотки #деньги оставляете. На эти деньги вы покупаете себе радость. Просто немножко радости, которую никто из этих людей вам дать не почешется… Эта радость не краденая, вы на неё заработали. Она ваша.

А чтобы ребёнок не думал, что мама не хочет делиться с ней радостью, – ну покупайте вещички и ей тоже».

Годный совет?

А вы что бы такой даме посоветовали?

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