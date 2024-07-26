Водянова в платье с разрезами появилась на препати Олимпиады с Арно

Супермодель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно поразили гостей элегантным появлением на мероприятии в честь предстоящих Олимпийских игр в столице Франции. На странице социальных сетей селебрити поделилась соответствующими фотографиями.

Черное платье с мерцающим золотистым лифом, украшенное пайетками и смелыми разрезами, выгодно подчеркивало фигуру Натальи Водяновой. Дополненное золотистым клатчем, изящной цепочкой и серьгами, ее платье стало воплощением гламурного шика. Легкие локоны и нежный макияж завершили образ супермодели.

Отношения Водяновой и Антуана Арно, завязавшиеся в 2011 году, были узаконены в 2020-м. У пары есть двое общих детей: Максим – 9 лет и Роман – 7 лет, а также трое детей селебрити от предыдущего брака с британским аристократом Джастином Портманом: Лукас -22 года, Нева – 17 лет и Виктор – 16 лет.

В конце января поклонники заподозрили Наталью Водянову в беременности. Она появилась на публике в облегающем золотом платье-кольчуге, подчеркивающем изменения в ее фигуре. Однако на показе бренда в Париже Водянова развеяла эти слухи появлением в платье-комбинации.