 

«Брошенке или разведёнке кот не положен» – депутат Милонов призвал ограничить права женщин владеть домашними животными

26.07.2024, 15:33, Разное
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал немедленно дополнить федеральный закон «Об ответственном обращении с животным» рядом новых положений, призванных «защитить физическое и ментальное здоровье питомцев».

По замыслу парламентария, отдельным категориям граждан следует законодательно запретить иметь домашних животных.

– Если некая, с позволения сказать, баба не смогла составить своё личное счастье, как она может заниматься воспитанием питомца? Брошенке или разведёнке кот не положен: ты сначала научись жить своим умом, а потом принимай ответственность за животину, – написал Милонов на своей странице «ВКонтакте».

Депутат пообещал представить свои поправки в нижнюю палату парламента уже в сентябре. Если инициатива Милонова будет поддержана, то с 1 января 2025 года одинокие женщины, а также состоящие на учёте в психоневрологических диспансерах граждане больше не смогут владеть котами и собаками.

Контроль за исполнением новых норм планируется возложить на МВД, а нарушителей ожидает административная ответственность – штраф от 30 до 100 тысяч рублей или обязательные работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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