Мнение: Про запрет курения в России

Читатели спрашивают, возможно ли будет когда-нибудь запретить курение подобно тому, как были запрещены разнообразные наркотики. Имеется в виду, разумеется, цивилизованный запрет, который действительно сработает, и который не будет иметь слишком серьёзных побочных эффектов для общества.

Это продолжение беседы в Школе Капитализма, где я рассказывал, что наша экономика зиждется в том числе и на табачных компаниях. Процитирую фрагмент из статьи (ссылка):

При‏ ‎капитализме ‎мы‏ ‎продаём ‎людям ‎не ‎то, ‎что‏ ‎им‏ ‎нужно, ‎а‏ ‎то, ‎что‏ ‎они ‎готовы ‎купить. ‎Хотят ‎же‏ ‎люди,‏ ‎как‏ ‎известно, ‎вещей‏ ‎глупых ‎или‏ ‎вредных ‎—‏ ‎в‏ ‎противном ‎случае‏ ‎каждый ‎первый ‎встречный ‎был ‎бы‏ ‎поджарым ‎физкультурником,‏ ‎слушающим‏ ‎во‏ ‎время ‎пробежек ‎проповеди ‎и‏ ‎лекции.

На ‎эту‏ ‎тему ‎есть‏ ‎старый‏ ‎советский‏ ‎анекдот. ‎Мужик ‎просыпается,‏ ‎по ‎радио‏ ‎объявляют: ‎«сегодня, ‎такого-то‏ ‎января‏ ‎1980 ‎года, ‎в ‎стране‏ ‎официально ‎наступил‏ ‎коммунизм. ‎От‏ ‎каждого‏ ‎по ‎способностям,‏ ‎каждому ‎по ‎потребностям!». ‎Тогда ‎он‏ ‎встаёт ‎с‏ ‎кровати,‏ ‎одевается,‏ ‎идёт ‎в ‎магазин ‎—‏ ‎думает, ‎раз‏ ‎коммунизм ‎наступил,‏ ‎то‏ ‎и ‎мясо ‎теперь‏ ‎должно ‎быть.‏ ‎Доходит ‎до ‎магазина, ‎а ‎на‏ ‎дверях‏ ‎табличка: ‎«сегодня‏ ‎в ‎мясе‏ ‎потребности ‎нет».

Как ‎показывает ‎история, ‎мир,‏ ‎в‏ ‎котором‏ ‎государство ‎решает‏ ‎за ‎людей,‏ ‎что ‎им‏ ‎полезно,‏ ‎а ‎что‏ ‎вредно ‎(и ‎потому ‎нельзя), ‎выглядит‏ ‎именно ‎так.‏ ‎Капитализм‏ ‎потому-то‏ ‎и ‎победил, ‎что ‎каждый‏ ‎экономический ‎агент,‏ ‎то ‎есть‏ ‎каждый‏ ‎из‏ ‎нас, ‎самостоятельно ‎решает,‏ ‎куда ‎ему‏ ‎тратить ‎деньги: ‎на‏ ‎пиво,‏ ‎на ‎фигурки ‎для ‎Вархаммера,‏ ‎на ‎акции‏ ‎Фосагро ‎или,‏ ‎возвращаясь‏ ‎к ‎теме‏ ‎письма, ‎на ‎сигареты.

Критики ‎капитализма ‎указывают,‏ ‎что ‎это‏ ‎нерациональная‏ ‎трата‏ ‎ресурсов. ‎Типичный ‎гражданин ‎технически‏ ‎способен ‎жить‏ ‎в ‎казарме,‏ ‎носить‏ ‎робу, ‎есть ‎питательную‏ ‎пасту, ‎пребывать‏ ‎в ‎абсолютной ‎трезвости ‎и ‎посвящать‏ ‎производительному‏ ‎труду ‎по‏ ‎12 ‎часов‏ ‎ежедневно. ‎Более ‎того: ‎как ‎показывает‏ ‎опыт‏ ‎монастырей‏ ‎и ‎других‏ ‎сообществ ‎с‏ ‎аскетическим ‎образом‏ ‎жизни,‏ ‎на ‎уровень‏ ‎счастья ‎потребление ‎влияет ‎слабо. ‎Средний‏ ‎монах ‎очень‏ ‎много‏ ‎работает‏ ‎и ‎очень ‎мало ‎потребляет,‏ ‎однако ‎он‏ ‎здоровее ‎и‏ ‎счастливее‏ ‎среднего‏ ‎менеджера.

Нюанс ‎в ‎том,‏ ‎что ‎в‏ ‎монахи ‎люди ‎идут‏ ‎добровольно.‏ ‎Если ‎же ‎силой ‎заставить‏ ‎людей ‎мало‏ ‎есть ‎и‏ ‎много‏ ‎работать, ‎получится‏ ‎не ‎благополучный ‎монастырь, ‎а ‎классическая‏ ‎каторга, ‎со‏ ‎всеми‏ ‎её‏ ‎очевидными ‎минусами.

На ‎это ‎критики‏ ‎капитализма ‎отвечают,‏ ‎что ‎надо‏ ‎просто‏ ‎немного ‎потерпеть, ‎пока‏ ‎экономия ‎на‏ ‎потреблении ‎широких ‎народных ‎масс ‎не‏ ‎даст‏ ‎эффект, ‎и‏ ‎что ‎надо‏ ‎быть ‎идейным, ‎искать ‎удовольствие ‎в‏ ‎бесплатных‏ ‎занятиях.‏ ‎Проще ‎говоря,‏ ‎критики ‎капитализма‏ ‎предлагают ‎вести‏ ‎себя‏ ‎по-капиталистически ‎—‏ ‎экономить ‎сегодня ‎ради ‎доходов ‎завтра‏ ‎— ‎но‏ ‎не‏ ‎на‏ ‎уровне ‎отдельно ‎взятого ‎совершеннолетнего‏ ‎гражданина, ‎а‏ ‎на ‎уровне‏ ‎всей‏ ‎страны.‏ ‎Дружно ‎затянем ‎пояса,‏ ‎а ‎к‏ ‎1980 ‎году ‎построим‏ ‎коммунизм.

С‏ ‎муравьями, ‎возможно, ‎такая ‎стратегия‏ ‎и ‎сработала‏ ‎бы. ‎С‏ ‎хомо‏ ‎сапиенсами ‎она‏ ‎не ‎работает: ‎лишив ‎людей ‎возможности‏ ‎тратить ‎деньги‏ ‎по‏ ‎своему‏ ‎усмотрению, ‎мы ‎неизбежно ‎приходим‏ ‎не ‎к‏ ‎обществу ‎изобилия,‏ ‎как‏ ‎надеялись ‎критики ‎капитализма,‏ ‎а ‎к‏ ‎нищете.

Таким ‎образом, ‎табачные ‎компании ‎—‏ ‎это‏ ‎только ‎маленькая‏ ‎часть ‎огромного‏ ‎двигателя ‎бесполезного ‎потребления. ‎Возможно, ‎90%‏ ‎своих‏ ‎зарплат‏ ‎люди ‎тратят‏ ‎на ‎вещи,‏ ‎которые ‎их‏ ‎организму‏ ‎не ‎нужны‏ ‎или ‎даже ‎вредны. ‎Однако ‎в‏ ‎обмен ‎на‏ ‎явную‏ ‎неэффективность‏ ‎потребительского ‎разгула ‎общество ‎получает‏ ‎сложную ‎современную‏ ‎экономику, ‎высокие‏ ‎технологии,‏ ‎развитую‏ ‎медицину ‎и ‎избыток‏ ‎еды.

Это ‎сложно‏ ‎принять, ‎но ‎в‏ ‎основе‏ ‎нашей ‎экономики ‎стоит ‎слесарь‏ ‎Иван, ‎который‏ ‎по ‎дороге‏ ‎на‏ ‎работу ‎покупает‏ ‎себе ‎пачку ‎сигарет. ‎Курить ‎вредно,‏ ‎это ‎понятно,‏ ‎я‏ ‎сам‏ ‎бросил ‎курить ‎больше ‎20‏ ‎лет ‎назад.‏ ‎Однако ‎если‏ ‎провести‏ ‎резкую ‎сепарацию ‎Ивана‏ ‎от ‎табака,‏ ‎убрав ‎сигареты ‎из ‎магазинов ‎или‏ ‎подняв‏ ‎их ‎цену‏ ‎в ‎10‏ ‎раз, ‎закончится ‎всё ‎плохо. ‎«Да‏ ‎уж‏ ‎лучше‏ ‎бы ‎он‏ ‎курил», ‎скажут‏ ‎через ‎год‏ ‎реформаторы,‏ ‎наблюдая ‎за‏ ‎последствиями ‎своего ‎лихого ‎взмаха ‎шашкой.

Так вот, о борьбе с курением. Причины для борьбы с курением у государства есть. Медики пишут, что курение снижает продолжительность жизни в среднем на 10 лет, и у меня нет оснований сомневаться в данных исследований. Минус 10 лет жизни — достаточно серьёзно, чтобы стоило озаботиться проблемой.

Запретить курение завтра нельзя по двум очевидным причинам:

1. Народ будет крайне недоволен. У нас курят 22 млн и ещё 9 млн употребляют вейпы, итого 31 млн человек (ссылка). Сделать очень больно такому проценту электората не решится ни один минимально здравомыслящий политик.

2. Очевидное следствие резкого запрета — появление разветвлённой сети контрабанды и распределения сигарет. Королевский подарок для организованной преступности, которая будет расти на торговле сигаретами, как на дрожжах. В качестве побочного эффекта будет криминализироваться и курящее население, так как каждый курящий вынужден будет общаться с мутными личностями, покупая у них сигареты.

У резкого запрета курения будут и другие неприятные следствия, однако их можно не рассматривать, потому что по сравнению с двумя вышеизложенными они менее вредоносны.

Вместе с тем, хоть с курением и нельзя расправиться одним ударом, с ним вполне можно расправиться постепенно — особенно сейчас, в 21-м веке, когда нам на помощь могут прийти технологические новшества. Вот какие очевидные меры государство уже предпринимает или может предпринимать.

1. Всё более строгий запрет рекламы курения. Никаких плакатов на стенах, никаких курящих героев в фильмах, никакого продвижения в СМИ и в соцсетях.

2. Выселение торговли табаком в отдельные помещения. Сейчас сигареты можно купить на кассе супермаркета, а вейпы, которые являются иной формой той же болезни, в специальных красивых «островках» в торговых центрах. Всё это можно запереть в отдельных помещениях, организованных по типу пунктов выдачи, но без рекламных вывесок.

Допустим, на календаре 2034. Курящий заходит в интернет, набирает «пункты выдачи табака, город Пушкин». Ему отвечают: «Садовая улица, дом 53, первый этаж, ООО “Кабат”». Курящий идёт по указанному адресу, находит неприметную табличку «ООО “Кабат”», заходит внутрь, предъявляет паспорт и покупает блок сигарет. Идея в том, чтобы процесс покупки сигарет находился в отдельном мире, незаметном для некурящих людей.

3. Запрет на маркетинг. Сигареты должны продаваться в стандартных серых картонных пачках без украшений и с нейтральной надписью мелким шрифтом: «сигареты, 20 штук, сделано на таком-то заводе такой-то фирмой». У курящего не должно быть возможности выбрать: лёгкие, с ментолом, Мальборо, Кэмел… Есть ровно один сорт: «сигареты». Выбирать нельзя.

Жутких цветных картинок с больными органами на пачках тоже быть не должно. Во-первых, они уродливы и раздражают всех, не только курящих. Во-вторых, они работают в обратную сторону: если курящие принимают все эти ужасы всерьёз, они испытывают стресс и курят… больше. Я вообще подозреваю, что идею снабдить сигаретные пачки страшными картинками сами табачные компании и пролоббировали.

4. Постепенное увеличение минимального возраста продажи сигарет, как это сделали (или собирались сделать) в Австралии. Идея была ч том, чтобы лицам 2009 года рождения и моложе сигареты не продавать в принципе. Сейчас им не продают сигареты, так как им по 15 лет. А через 15 лет им будет уже по 30 лет, но продажа сигарет для них всё равно будет запрещена.

Мне кажется, хороший план: курящих среди подрастающей молодёжи недостаточно, чтобы создать значимый объём подпольной торговли, а выходить на митинги протеста молодёжь не будет, так как её ничего не лишат внезапно — она с ограничением на курение вырастет.

5. Запрет на альтернативные виды вдыхания веществ, то есть на вейпы и кальяны. Обратите внимание, я сейчас не говорю, что вейпы или кальянные — это зло. Я говорю, что если мы хотим эффективно побороть курение, то работать надо в том числе и с этими отраслями.

6. Создание системы помощи табакозависимым. Клубы анонимных курильщиков, распространение книги Алена Карра, вот это всё. Выше я указывал, что при покупке сигарет надо будет предъявлять паспорт. По всем предъявляющим паспорт курильщикам должна идти работа: им надо отправлять душеспасительные материалы, приглашения к наркологу в поликлинику, всякие рекламные акции. К примеру: «месяц не куришь, получаешь от государства бесплатный велосипед».

Книга Алена Карра, кстати, работает. Не так надёжно, как выстрел из дробовика в голову, но на удивление эффективно для обычной книги. По моей личной статистике бросила курить примерно половина прочитавших. Рекомендую попробовать.

7. Создание курящим мелких, унизительных, но терпимых неудобств. К примеру, места для курения должны быть, но они должны быть платными и не крутыми. Допустим, это может быть грязный аквариум на территории аэропорта, чтобы остальные пассажиры смотрели на толпящихся внутри зависимых с жалостью и сочувствием. Если вы скажете, что это подло, я соглашусь. Но мы, повторюсь, обсуждаем сейчас не то, что нужно сделать, а то, что теоретически можно сделать.

Также, разумеется, сигареты должны быть достаточно дорогими, чтобы их было больно покупать, но недостаточно дорогими, чтобы спровоцировать расцвет подпольной торговли, как в Финляндии, или массовый переход на курение трубки, как в Швеции.

Пожалуй, из очевидного это всё. Как вы можете заметить, часть мер в России уже реализована, и количество курящих год от года падает. Полагаю, по мере того как курящие будут составлять всё меньшую долю электората, начнут постепенно включать и другие вышеперечисленные меры.

При этом, повторюсь, мы живём в 21-м веке. А это значит, что у нас есть шанс увидеть появление новых технологий, которые полностью изменят правила игры. Такими технологиями могут быть, например:

1. Прорыв в наркологии, который позволит излечиться от никотиновой зависимости за два-три визита к врачу. Пока что это фантастика, однако значительный прогресс за последние десятилетия тут есть.

2. Прорыв в медицине, который сделает сигареты безвредными. Вызываемые курением болезни известны, и по всем ним, включая рак лёгких, мы наблюдаем серьёзные улучшения. Возможно, через 20 лет рак лёгких будут лечить так же легко, как лечат сейчас хламидиоз, и курение в итоге будет сокращать жизнь не на 10 лет, а на 6 месяцев.

3. Создание виртуальной реальности полного погружения (FDVR) и перевод всех дурных привычек туда. Звучит как фантастика, но, возможно, это самая близкая технология из трёх, так как нейрошунт Илона Маска с грехом пополам работает уже прямо сейчас.

Впрочем, хоть новые технологии и стоит учитывать в планах, однако надеяться на них нельзя. Как показывает вековой опыт, энтузиасты постоянно ошибаются. К примеру, в эпоху Сталина врачи были уверены, что вот-вот начнут омолаживать партийных боссов, пересаживая их головы на новые тела или переливая им кровь студентов, но вот прошёл почти век, а технологии омоложения не работают даже на мышах.

Вместо завершения поста. Я ни к чему не призываю и ни за что не агитирую: я всего лишь указываю на ухватистые инструменты, которые государство может использовать для борьбы с курением. Лично я объявлять крестовый поход против курения не собираюсь. К курящим людям я отношусь столь же спокойно, как и к безнадёжным любителям сладкого: их привычка — их личное дело, у меня хватает своих забот.