В РФ произошло резкое снижение цен на iPhone 15 до 40 процентов

Согласно данным исследования портала Hi-Tech Mail.ru, стоимость iPhone 15 заметно снизилась на российском рынке – до 40%. В настоящее время его можно приобрести в пределах 62-75 тысяч рублей, что значительно ниже по сравнению с первоначальной ценой в 125-170 тысяч рублей осенью прошлого года.

Ценовой диапазон iPhone Apple варьируется в зависимости от различных факторов, таких как цвет устройства, емкость памяти, поддержка SIM-карт, регион назначения и место покупки. Как правило, наиболее доступными являются американские модели, которые не поддерживают физические SIM-карты и вместо них используют eSIM.



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iPhone 15, базовая модель из последней линейки смартфонов Apple, представленной осенью 2023 года, оснащен OLED-экраном диагональю 6,1 дюйма, вырезом Dynamic Island, мощным чипом Apple A16 Bionic (аналогичным тому, что используется в iPhone 14 Pro), камерой с разрешением 48 Мп и разъемом USB Type-C.

Примечательно, что в последнее время наблюдается тенденция роста популярности iPhone среди пользователей Android.