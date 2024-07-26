Запрет двигателя внутреннего сгорания — ошибка, которая навредит Европе

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Ни в Европе, ни в Германии нет общественной поддержки у запрета двигателя внутреннего сгорания, считает Александр Добриндт, лидер ХСС в немецком бундестаге, в интервью Die Welt. Всем стало понятно, что ограничение технологий лишь вредит странам ЕС и ведёт к уходу производств. На Урсулу фон дер Ляйен растёт давление с целью отмены запрета, запланированного на 2035 год. Но она переизбралась голосами зелёных, которые против пересмотров этого плана.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ, ведущая Die Welt: Между ХДС и СвДП чувствуется рост напряжения. Причина: поведение немецких депутатов при голосовании на выборах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (член ХДС/ХСС. — ИноТВ). Пять членов Европарламента от СвДП не поддержали переизбрание фон дер Ляйен.

Лидер ХДС Фридрих Мерц после этого резко раскритиковал за это либералов. Они, в свою очередь, обвинили ХДС в потворстве зелёной повестке, так как с избранием фон дер Ляйен партия встала на сторону спорных планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года. По словам лидера парламентской фракции СвДП Дюрра, СвДП на этой не пойдёт.

И обо всём этом мне бы хотелось поговорить с Александром Добриндтом, лидером региональной группы ХСС в Бундестаге. Большое спасибо за ваше время.

АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ, лидер ХСС в бундестаге: Добрый день, госпожа Вюрцбах.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Подведём итог, Фридрих Мерц раскритиковал СвДП в Европейском парламенте. Затем либералы обвинили его в зелёной повестке. Генеральный секретарь (ХДС. — ИноТВ) Карстен Линнеманн также дал понять, что коалиции между ХДС и «зелёными» после федеральных выборов в следующем году не будет, независимо от того, кто из «зелёных» станет кандидатом на пост канцлера. Вы смотрите на это так же?

АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ: Я вижу это точно так же. Нам нужны технологии, а не идеология. И мы должны выйти из политики запретов. Германии необходимо изменить политику. И я не могу себе представить, что можно изменить политику совместно с «зелёными». Таким образом, исключается возможность формирования коалиции с зелёными.

НЕЛЕ ВЮРЦБАХ: Но теперь «зелёные» помогли избрать Урсулу фон дер Ляйен. Тем самым для зелёных очевидно, что с 2035 года в Европе больше не будет новых двигателей внутреннего сгорания, работающих на ископаемом топливе. Так что теперь кто-то должен быть разочарован. И чем дольше продолжается этот спор, тем меньше безопасности планирования. Так как же решить эту дилемму?

АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ: Существует чёткое положение о пересмотре, которое уже согласовано. А ещё есть принцип, чётко сформулированный госпожой фон дер Ляйен, что должна преобладать технологическая открытость. Открытости к технологиям пока не существует, а это означает, что отказ от двигателя внутреннего сгорания должен быть пересмотрен. Мы сделаем всё возможное, в том числе в Европейском парламенте, чтобы это произошло.

Но я также полагаю, что главы правительств в Европейском Совете теперь согласны, что было ошибкой принимать решение об отказе от двигателей внутреннего сгорания в Европе, потому что это не что иное, как выдавливание технологий из Европы в другие регионы мира. Тем самым исчезает благополучие. И куда они уходят? В Китай. Никто не может этого желать. Вот почему нужно просто отменить этот запрет двигателя внутреннего сгорания.

Дата выхода в эфир 23 июля 2024 года.