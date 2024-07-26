 

Рупор кремлевской пропаганды: Госуслуги и RuStore станут обязательными к предустановке в 2025 году

26.07.2024, 13:03, Разное
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Госуслуги и RuStore станут обязательными к предустановке в 2025 году

Правительство утвердило список российских программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Распоряжение об этом подписано.

Так, для смартфонов и планшетов перечнем предусмотрена предустановка 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платёжный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.

На компьютеры и моноблоки должен предустанавливаться браузер, офисное ПО и антивирус.

В отношении телевизоров с цифровым блоком управления для предустановки новым распоряжением закреплено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год (за исключением отдельных классов программ). При этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

http://government.ru/news/52238/ – цинк

По хорошему, необходимо еще бы в список обязательного добавить отечественный видеохостинг и отечественный аналог Википедии, но там пока еще работать и работать над этим.

Источник: Colonel Cassad


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