 

С начала года Россельхознадзор проконтролировал экспорт палеонтологического материала из Якутии

26.07.2024, 12:40, Разное
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Инспекторы ведомства за период с начала 2023 года проверили отправку из Якутии более 19 тонн палеонтологического груза. Из этого объема около 9 тонн направились на экспорт в Китай. Экспортные поставки начались после возобновления регулярных рейсов из аэропорта “Якутск” в эту страну. Первая партия весом 149 кг была отправлена по маршруту Якутск – Харбин в начале апреля.

В рамках проверки экспортных поставок специалисты провели осмотр животного груза, подтвердили проведение необходимых лабораторных исследований в соответствии с требованиями страны-импортера. Ветеринарные свидетельства, подтверждающие безопасность продукции, также соответствовали законодательным требованиям. Это стало основанием для оформления ветеринарных сертификатов международного образца и разрешения на экспорт.

Помимо экспортных поставок, Якутия отправляет палеонтологический материал и на внутренний рынок. За первые месяцы года в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Магаданскую области и Республику Бурятия авиационным транспортом было перевезено 50 партий общим весом около 10 тонн. При проверке сопроводительных документов и процесса оформления грузов Россельхознадзор не выявил нарушений.


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