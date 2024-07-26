 

Депутат Немкин назвал перегрев гаджета и эхо признаками прослушки

26.07.2024, 12:40, Разное
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Наличие шпионского ПО в телефоне может проявляться следующими признаками: необычное нагревание устройства, особенно во время зарядки; посторонние шумы или эхо во время разговоров, свидетельствующие о вмешательстве в аудиосигнал; возросший расход мобильного трафика, поскольку вредоносное ПО часто передает собранные данные через интернет. Такими сведениями поделился член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Для повышения безопасности данных, по словам Антона Немкина, необходимо периодически проверять смартфон на наличие следов прослушивания. В настройках устройства следует обратить внимание на статистику использования мобильных данных – резкое увеличение трафика может указывать на активность шпионского ПО; список приложений, потребляющих больше данных, чем обычно – наличие подозрительных программ может сигнализировать о наличии вредоносного ПО.


Источник изображения: pixabay.com
При обнаружении этих признаков необходимо предпринять следующие шаги: отключить все фоновые процессы, чтобы предотвратить передачу данных злоумышленникам; проверить смартфон с помощью антивирусной программы для обнаружения и удаления вредоносных файлов; установить обновления безопасности для операционной системы, в которых могут быть исправлены уязвимости, используемые для установки шпионского ПО.


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