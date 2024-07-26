Проливные дожди в горных районах угрожают наводнениями

В горах произошло выпадение осадков в объеме 73 мм, что повышает риск подъема уровня воды в реке Ай. На территории Челябинской области наблюдаются грозы, а также усиление ветра до 18 м/с.

В Челябинске ожидается выпадение более 150 литров осадков на квадратный метр в ближайшие сутки. Затопления уже коснулись улиц, дворов и подвалов. Аналогичная ситуация наблюдается в Магнитогорске. Избыток осадков угрожает затоплением низменных территорий, что может повлиять на инфраструктуру и жилые строения. Транспортные сооружения, такие как дороги и мосты, могут быть повреждены или разрушены.



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Сильные дожди могут загрязнить водные источники, ухудшив качество питьевой воды для жителей частного сектора и садовых товариществ. Кроме того, дождь способен повредить сельскохозяйственный урожай, вызвать эрозию почвы и увеличить риск возникновения заболеваний растений.

Все эти факторы могут привести к значительным финансовым потерям для жителей и предприятий. В случае сильных наводнений может возникнуть необходимость проведения эвакуации и организации спасательных операций, что потребует дополнительных ресурсов от экстренных служб.