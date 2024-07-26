Мнение «аналитика»: О старухе и прорухе… Блогер ColonelCassad снова стал жертвой развода?

Вот, говорят, «и на старуху бывает проруха». Ну, да, и на старика тоже. Ни опыт, ни возраст, ни стаж не спасают, чему порукой сотни историй, как вузовские преподаватели и банковские клерки велись на посулы кидал, выдававших себя за «сотрудников Центробанка» или «следователей ФСБ». Но топовый блогер Борис colonelcassad Рожин — вроде уже не блондинка в этих схемах?

А вот поди ж ты…

Опять развели!

Хотя, может, просто немножко проплатили?

Короче, популярный в ЖЖ, ТГ, ВК и ХЗ ещё где блогер поведал о том, как москвичи уху ели вконец, ибо завелась на столичной бирже труда вакансия «массажёра форели» за 150 тыс. руб. Главная функция: хорошенько погладить рыбку — это называется акупунктурный массаж чешуи — и прочесть мантры по специальной методике перед тем, как её… убить. Дескать, это поможет снизить уровень адреналина и кортизола в её крови, а значит, суши и сашими из неё будут полезнее для здоровья посетителей ресторана.

Ага. Вакансия на Хедхантере от сети ресторанов «Тануки». На которую, вопреки ТК РФ, берут не всех, а только Рыб, Раков или Скорпионов по гороскопу.

Уже убрана «в архив», не провисев и суток. Якобы претенденты нашлись.

Ага-ага. Тут и тупица сообразит, что подобная «вакансия» — малобюджетный и вирусный способ рекламы одной ресторанной сети. Простой, как дважды два, расчёт на хайп в Сети. От которого в голове у обывателя застрянет не менее простой рекламный месседж: «Оу, оказывается есть такой ресторан “Тануки”, где и рыбе сделают массаж, лишь бы клиенту было вкусно». Ну или что-то типа того. Притом что суши и роллы в этой ресторанной сети, как и в других её московских аналогах, делают из лосося, а не из форели. Причём (вероятно) свежеразмороженного.

Ну а вообще-то «тануки» — это в Японии такой весёлый енот-оборотень, ресторанный завсегдатай, выпивоха и шутник. Он традиционно считается покровителем всех гуляк и пьяниц. А также одним из воплощений бога удачи Хотэи. В общем, такой толстый троллинг этот зверёк одобрил бы.

А вот зачем Борис colonelcassad Рожин на него повёлся?

Совсем уже на «желтуху» нюх потерял?

Или #деньги не пахнут ©?

—