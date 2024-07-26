Рупор кремлевской пропаганды: В Москву доставили террориста Серебрякова

В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

24 июля 2024 года на улице Синявинской в городе Москве совершен подрыв автомобиля, в результате пострадал его владелец и пассажир. В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России была установлена личность причастного к совершению преступления. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Турцию.

В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. Ему предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство.

Ранее по ходатайству следствия фигуранту судом заочно была избрана мера пресечения. В связи с этим после допроса он будет помещен под стражу.

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На редкость оперативная поимка, причем за границей. Турки в данном случае реально помогли.

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