 

Рупор кремлевской пропаганды: В Москву доставили террориста Серебрякова

26.07.2024, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве доставленному из Турции Евгению Серебрякову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

24 июля 2024 года на улице Синявинской в городе Москве совершен подрыв автомобиля, в результате пострадал его владелец и пассажир. В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России была установлена личность причастного к совершению преступления. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения, который через несколько часов после совершения преступления покинул территорию России и вылетел в Турцию.

В результате мер, принятых российскими правоохранительными органами и турецкими компетентными органами, Серебряков задержан и доставлен в Москву. Ему предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

В ходе допроса Серебряков сообщил об обстоятельствах подготовки подрыва автомобиля по заказу Службы безопасности Украины, в том числе о встрече с куратором за рубежом и месте получения компонентов взрывного устройства. Из Турции Серебряков собирался на Украину, где ему обещали гражданство.

Ранее по ходатайству следствия фигуранту судом заочно была избрана мера пресечения. В связи с этим после допроса он будет помещен под стражу.

https://t.me/sledcom_press – цинк

На редкость оперативная поимка, причем за границей. Турки в данном случае реально помогли.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Мнение «аналитика»: О чудовищной силе женской любви… Совсем берега потеряла?

26.07 / “Знакомство с малышкой” – Хилькевич написала о преждевременных родах

26.07 / Водянова в платье с разрезами появилась на препати Олимпиады с Арно

26.07 / «Брошенке или разведёнке кот не положен» – депутат Милонов призвал ограничить права женщин владеть домашними животными

26.07 / Мнение: Про запрет курения в России

26.07 / Пугачева готова сбежать в Россию от спивающегося Галкина* – но это фейк

26.07 / Мария Погребняк справилась с аэрофобией без помощи психологов

26.07 / В РФ произошло резкое снижение цен на iPhone 15 до 40 процентов

26.07 / Мнение: Любо!

26.07 / Жителю Вологды, выигравшему «Москвич» в лотерею, вручили машину 1995 года выпуска вместо нового «Москвича-3»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика