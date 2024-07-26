Активно употребляемая летом зелень главная опасность для почек

В жаркие месяцы почки могут испытывать дополнительную нагрузку из-за недостатка жидкости. Когда организм потеет, он теряет воду, и моча становится более концентрированной, что увеличивает риск образования камней в почках.

Доктор Герман Гандельман подчеркивает, что почки “любят” воду, поэтому необходимо всегда иметь при себе бутылку с чистой жидкостью без сахара и выпивать не менее 3 литров в день. Достаточное количество выпитой воды можно определить по частоте мочеиспускания и цвету мочи: она должна быть почти прозрачной.

Другая угроза для почек летом — это злоупотребление зеленью, содержащей щавелевую кислоту. Она связывается с кальцием из молочных продуктов и напитков, образуя почечные камни. Шпинат, ревень, щавель, укроп, петрушка и свекла — это продукты, от которых лучше воздержаться в летний период, чтобы не подвергать риску почечное здоровье.