 

Активно употребляемая летом зелень главная опасность для почек

26.07.2024, 11:04, Разное
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В жаркие месяцы почки могут испытывать дополнительную нагрузку из-за недостатка жидкости. Когда организм потеет, он теряет воду, и моча становится более концентрированной, что увеличивает риск образования камней в почках.

Доктор Герман Гандельман подчеркивает, что почки “любят” воду, поэтому необходимо всегда иметь при себе бутылку с чистой жидкостью без сахара и выпивать не менее 3 литров в день. Достаточное количество выпитой воды можно определить по частоте мочеиспускания и цвету мочи: она должна быть почти прозрачной.

Другая угроза для почек летом — это злоупотребление зеленью, содержащей щавелевую кислоту. Она связывается с кальцием из молочных продуктов и напитков, образуя почечные камни. Шпинат, ревень, щавель, укроп, петрушка и свекла — это продукты, от которых лучше воздержаться в летний период, чтобы не подвергать риску почечное здоровье.


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