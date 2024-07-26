 

Самым популярным восстановленным смартфоном Apple в России оказался iPhone 11

26.07.2024, 11:07, Разное
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Российские потребители демонстрируют повышенный спрос на восстановленные смартфоны. Данные ритейлеров «МегаФон» и Yota свидетельствуют о стойком росте продаж в этом сегменте.

В первом квартале 2024 года пальму первенства удерживала Apple, во втором квартале Samsung сравнялся с ней по объему продаж восстановленных телефонов. В денежном эквиваленте Apple сохраняет лидирующие позиции.

Самыми востребованными моделями Apple стали iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. Samsung сделал ставку на смартфоны среднего ценового диапазона, такие как Galaxy A12, A10 и флагман Galaxy S21 Ultra 5G.

В рейтинге популярности за Apple и Samsung следуют Xiaomi с моделями Redmi Note 9, Redmi Note 10S и Redmi 9. Смартфоны Realme продемонстрировали впечатляющий рост продаж — на 357% в штучном выражении и на 345% в денежном.

Средняя стоимость восстановленного смартфона в период с апреля по июнь 2024 года составила 23 630 рублей, что на 40% выше, чем год назад. Этот рост отражает глобальные тенденции вторичного рынка смартфонов, где объемы продаж непрерывно увеличиваются, в то время как спрос на новые устройства замедляется.


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