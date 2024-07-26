 

Белковая диета может привести к ишемии и инсульту

26.07.2024, 11:03, Разное
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Существует распространенное заблуждение, что чем больше белка употребляет человек, тем лучше для его организма. Это далеко не так, как заверяет диетолог-нутрициолог Светлана Демина.

Все элементы, включая белки, жиры и углеводы, жизненно необходимы для человеческого организма, являясь его строительными блоками. Дисбаланс любого из них может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Избыточное потребление белка нарушает баланс питательных веществ и микроэлементов, провоцируя заболевания сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Белковые диеты, ограничивающие углеводы, создают стресс для организма, который в итоге стремится накопить запасы на случай голода, что приводит к быстрому набору веса после окончания диеты.

Отсутствие углеводов также пагубно влияет на микрофлору кишечника, лишая полезные бактерии питательных веществ. Это неизбежно нарушает метаболизм, в свою очередь становясь причиной еще более серьезных заболеваний.

Специалист подчеркивает, что диеты должны быть сбалансированными, включать все необходимые элементы в правильных пропорциях. Самостоятельный подбор диет может быть опасным. Для составления оптимального плана питания рекомендуется обратиться к врачу-диетологу, который назначит его на основе индивидуальных анализов.


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