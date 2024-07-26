 

Алмазный фонд после ребрендинга получит название «Брюликовый шоурум»

26.07.2024, 11:33, Разное
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Гохран России объявил войну заскорузлым советским названиям, запустив масштабный ребрендинг своих подразделений.

Уже известно, что с 2025 года хранилища Алмазного фонда в Кремле будут работать под вывеской «Брюликовый шоурум».

Замглавы Гохрана Станислав Антонов объяснил необходимость ребрендинга желанием привлечь в гохрановские музеи молодёжь. По данным соцопросов, молодые россияне в среднем негативно воспринимают такие термины, как «палата», «музей», «выставочный зал» или «спецхранилище». Подобные слова ассоциируются у них с утратившим актуальность прошлым, поясняет Антонов. При этом куда охотнее молодёжь посещает шоурумы, воркшопы, мастер-классы и арт-пространства.

В «Брюликовом шоуруме», который займёт место в Оружейной палате Кремля (новое её название ещё в стадии обсуждения), можно будет не только сфотографироваться с украшениями XVII-XX веков, но и сделать селфи с короной, колье, браслетом или другим ювелирным
изделием.

– Это будет полный фэшн, – уверяет Антонов. – Все эти палаты, залы и хранилища – не стайл. Они вызывают у пипла сплошной кринж. Брюлики любят все, но когда их называют «фондом» или «палатой», то боишься лишний раз чихнуть в таком месте. Мы же хотим донести месседж, что брюлики – это лучшие друзья девушек, которые смогут с ними записать сториз или сделать селфи. Это очень трендли и модернли подход к арт-инсталляциям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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