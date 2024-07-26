Жена Хинштейна (инициатора законопроекта о запрете рекламы в Instagram*) — сама продает рекламу в Instragram*

У супруги депутата государственной думы Александра Хинштейна актрисы Ольги Поляковой (Поли Поляковой) более 200 тысяч подписчиков на заблокированной в РФ платформе.

Накануне Хинштейн объявил, что Госдума поддержала в 1-м чтении его законопроект о запрете рекламы на запрещенных и «нежелательных» в РФ ресурсах.

– Напомню, что весной 2022 года государство было вынуждено ответить на русофобскую истерию компании Meta*, которая, фактически, разрешила в Facebook* и Instagram* размещать призывы к насилию над россиянами. Аудитория у них после блокировки осталась немаленькая — и экстремистские площадки продолжают зарабатывать на рекламном российском рынке, — написал он.

– И отвечу тем, кто считает, что после принятия законопроекта сможет и дальше покупать/продавать рекламу в том же Instagram* — ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель, — добавил депутат.

У супруги Хинштейна Поляковой тем временем в шапке профиля указана почта, по которой можно связаться для закупки рекламы. Сам Хинштейн не обновлял свою Instagram*-страницу с 2022 года, в то время как его жена является активной пользовательницей заблокированной по его же инициативе платформы.

Напомним, вчера он публично подтвердил, что замедление работы YouTube (еще не признан экстремистским и пока не запрещен) в РФ — вовсе не из-за износа оборудования Google, о чем ранее заявляли российские власти, а «вынужденный шаг, на который мы должны пойти из-за того, что платформа нарушает российское законодательство».

* Соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной